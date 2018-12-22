323事件柯建銘「未表反對」？ 柯反駁：馬英九是在卸責

2018年12月22日 13:04 中時 鄭舲

前總統馬英九出版新書《八年執政回憶錄》，書中提及太陽花學運323學生攻占行政院時，時任行政院長江宜樺下令驅逐學生，內政部長陳威仁有致電民進黨團總召柯建銘，「柯建銘當時未表反對」。但柯建銘反駁指出，陳威仁致電是「告知」，民進黨並未同意動手，馬的說法完全是在推卸責任。

書中寫到，323行政院遭到另一批連學運領袖林飛帆都勸阻無效的學生闖入，江宜樺忍痛下令驅離政院學生。陳威仁致電柯建銘溝通，表示「你們將來想要執政的，要支持政府行使公權力」，柯建銘當時未表反對；但後來柯回電陳威仁，表示民進黨主席蘇貞昌與前主席蔡英文都會到場聲援學生。

柯建銘回憶當時情況表示，學生攻占行政院後，外界很擔心學生會被警力強制驅離，時任民進黨主席的蘇貞昌緊急聯絡黨內要角開會因應，他也在蘇指示下，打電話給江宜樺，要他們別對學生動手。但江宜樺沒接，因為隨扈說「他在洗澡」，柯建銘就覺得奇怪，「怎麼那個時間在洗澡？」

隨後江宜樺回電，柯建銘告訴江宜樺，民進黨團要求不要動手，江表示他們要開會討論。隨後江又指示陳威仁打給柯建銘告知會議結論，就是要驅離，柯建銘與蘇貞昌等人開會後，才決定過去行政院關切，他與蘇貞昌、蔡英文、前行政院長謝長廷、游錫堃等人就從民進黨中央出發，走到行政院去，不久後警察就動手。

柯建銘說，他的意思表達得很清楚，就是反對驅離學生，陳威仁打給他只是「告知」會議結論，「結果馬英九推給我說是我同意他們這麼做，我什麼時候這麼偉大？」柯建銘解讀，當時就是馬英九下令江宜樺「動手」，「行政作為一定是這樣」，但馬英九的書中卻是截取片段，「請馬英九不要再說謊了。」

(中時 )