富邦U18》最怕聽到「投手熱身」潘柏至優質先發高市季軍

高雄市（高苑工商）投手潘柏至。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/新北報導

高雄市今天（22日）在富邦國際城市U18棒球邀請賽以5比1擊敗新北白，拿下季軍，其中先發投手潘柏至7局僅失1分繳出優質先發是贏球關鍵，他賽後透露，教練提醒他要減少保送，「比賽中最害怕聽到教練說『投手熱身』這句話。」

潘柏至今年高二，身高已經來到189公分，今天在季軍戰先發7局用了110顆球，被擊出6支安打，投出5次三振以及保送，僅失1分為責失分。昨天知道要先發，潘柏至相當緊張，為了排解這樣的緊繃，他還特地早睡。

今天賽前，教練還特地提醒潘伯至「不要怕！上場了就沒有退路。」不過比賽中潘伯至仍幾次遭遇滿壘危機，「就盡量把球丟進好球帶，教練都會提醒我，投保送就要換投。」潘伯至只在第2局失1分，第5局、第7局的滿壘危機，他都順利化解。

對於自己今天的表現，潘柏至自認還不錯，「可是我覺得自己還要再大膽一點，以前只要壘上有人，我就會很怕，不敢對決。」不過教練的話總能有效提醒潘柏至要大膽對決，「比賽中很怕聽到教練說『投手熱身』，因為我不想被換下來。」他笑說。

為了讓自己更加進化，潘柏至還曾請教旅外的學張景淯，「學長說，上去丟就不要怕、大膽對決，反正你在（投手丘）上面也不能下來，除非教練把你換下來。」

(中時電子報)

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