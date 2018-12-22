雲二監辦獄中婚禮 男收容人反串媒婆

雲林第二監獄3收容人下跪向已登記的「老婆」補求婚。（許素惠攝）

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雲林第二監獄為3收容人以古禮辦婚禮，典獄長葉漢潼（中右）、雲林地檢署檢察長鄭鑫宏（中左）當證婚人。（許素惠攝）
雲林第二監獄戒毒班收容人習得染布等一技之長，展現成果。（許素惠攝）
雲林第二監獄3對收容人（白衣新娘非收容人）在監結婚，一起切結婚蛋糕分享新婚喜悅。（許素惠攝）
雲林第二監獄在監結婚的2收容人放閃，新娘體貼地餵新郎吃蛋糕。（許素惠攝）
雲林第二監獄3對收容人在監結婚，禮成相擁抱。（許素惠攝）

雲林第二監獄有場別開生面的獄中婚禮，「阿誌與小玲」、「大松和慧慧」、「仲林和雨雨」3對新人在典獄長葉漢潼、雲林地檢署檢察長鄭鑫宏主婚下，依古禮迎親締結連理，誓約攜手走過人生荊棘，相守到老，矯正署組長辛孟南及家屬見證喜悅，感動淚流。

台塑暨王詹樣公益信託贊助雲二監收容人戒毒有成，許多人成功戒除毒癮，並習得一技之長考取證照，染布、造型氣球、繪畫、編織、壓花等技能與才藝，令人讚嘆。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰說，該集團支持戒毒計畫擴及台北、高雄、台南、花蓮等監獄，投入共上億經費，成效良好，幫助許多收容人重返社會，意義非凡。

戒毒班3對學員「阿誌與小玲」、「大松和慧慧」、「仲林和雨雨」在監婚禮，為了讓佳偶留下難忘回憶，獄方甚費周張地操辦，由男收容人反串媒人婆，擺腰扭臀在《素蘭要出嫁》音樂中，加上舞獅等，3對新人依古禮迎親隊伍引領進場，喜氣洋洋。

新郎下跪補求婚，共切結婚蛋糕並相互擁抱，大家抱以如雷掌聲祝福，到場參加的家人感動流淚，新娘則泛著幸福的淚光及笑容。

慧慧明年2月就能報假釋，老公大松則要再2年才能出獄，她誓言一定會等老公出獄，一起迎向小兩口新人生。阿誌和小玲刑期還久，但想到2人在同監內，就產生無比支持力量。仲林還有1年才出獄，雨雨不是收容人，深情的她開心再撐1年就能和老公團聚。

葉漢潼感謝台塑的用心，截至目前共2000多人結訓，832人考取證照，千餘人出獄2年內回監率大幅降至10％，成效非常好。

(中時 )

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