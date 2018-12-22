富春國小附幼愛心義賣 結合課程與國際接軌

富春國小附幼舉辦大型跳蚤市集義賣，匯集滿滿孩子的愛心。（陳淑娥攝）

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富春國小附幼舉辦大型跳蚤市集義賣，師生穿上各國服裝與可愛耶誕服飾慶祝佳節。（陳淑娥攝）
富春國小附幼舉辦大型跳蚤市集義賣，小朋友手足舞蹈揭開序幕。（陳淑娥攝）
富春國小附幼舉辦大型跳蚤市集義賣，現場十分熱鬧。（陳淑娥攝）

台中市富春國小附幼22日首次舉辦大型跳蚤市集愛心義賣，並配合各班主題探索活動「世界地球村」等3大面向，精心準備各國美食、健康愛台灣的香蕉牛奶、交通工具遊戲，充分將幼生的生長環境經驗與國際接軌。

「感恩惜福〜創意大型跳蚤市集愛心義賣活動」22日登場，配合各班主題探索活動「世界地球村」、「健康的我」、「交通工具大集合」3大面向，現場驚喜聲連連與歡笑聲不斷。

富春國小校長李秀櫻表示，孩子除了拿出家裡多餘物品進行義賣外，更從各班本學期正進行的主題教學活動出發，充分將幼生的生長環境經驗與國際接軌。園主任林碧雲指出，藉由節慶感恩導引為首，進而發展各班親師生的創意而共同設攤，以達成有效的實質教學效果。

創意主題為「世界地球村」的彩虹班，在教師嚴之彤、鄭名晏及林靜宜帶領下，親師生穿上各國服裝與可愛耶誕服飾慶祝佳節，攤位上擺滿家長與孩子製作的日本壽司、義大利披薩、波斯頓派、台灣花蓮麻糬、印度拉茶等豐富美食之外，並有二手物品與幼生親手精心繪製的愛地球明信片進行義賣。

月亮班林佳佩、康孟育二位老師帶領主題「健康的我」，宣導吃香蕉愛台灣，濃濃的香蕉牛奶香，令人讚不絕口。此外，太陽班由教師楊秋華與楊佳穎帶領「交通工具大集合」，除了家長自製巧克力，幼生也製作趣味好玩的交通工具義賣，體會自造DIY的樂趣，活動過程趣味橫生，令人回味不已。

幼生陳泯諺說，日本壽司和義大利披薩等，好多東西都是自己做的，真的很好吃喔！邱胤嘉也說，一起愛惜東西不浪費，我們都是愛地球小尖兵；家長徐旻祺表示，穿上異國服飾為孩子介紹國際美食，讓他們從中體驗世界地球村的知性美與人文風情，真的很棒！

(中時 )

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