五月天開唱！林佳龍歡迎五迷來台中「打卡上班」

台中市長林佳龍在臉書貼文表示，歡迎來自世界各地的五迷來台中參加「五月天2019《人生無限公司》無限放大最終回」演唱會。（盧金足翻攝）

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台中市長林佳龍表示，成功爭取「五月天」重返台中開唱，這也是他在卸任台中市長前夕，獻給市民朋友的一個小小心願。（盧金足攝）

「五月天2019《人生無限公司》無限放大最終回」22日起在台中洲際棒球場展開10場演唱會，台中市長林佳龍在臉書貼文表示，歡迎來自世界各地的五迷，市府力協助做好交通規畫，規畫四條免費接駁路線，分別在「高鐵台中站」、「台鐵台中站」、「台鐵潭子站」及近朝馬轉運站的「秋紅谷站」，這也是他在卸任台中市長前夕，獻給市民朋友的一個小小心願，讓五迷都能順利「打卡上班」。

「感謝五月天睽違五年，選擇在台中舉辦跨年演唱會！」林佳龍在臉書貼文說，會用最熱情的心情歡迎來自世界各地的五迷，規畫「高鐵台中站」、「台鐵台中站」、「台鐵潭子站」及近朝馬轉運站的「秋紅谷站」四條免費接駁路線，下午2點就開始發車，散場除高鐵線開到10點，其餘將接駁至人潮疏散完畢。

市府也協調台中市公車業者加開班次及延後收班，協助歌迷順利到場及離場，如要開車前往，洲際棒球場周邊從下午2點開始管制，提醒五迷配合現場交通指揮行駛及停車。

他歡迎五月天及五迷蒞臨台中，共同寫下五月天和台中的故事，林佳龍的臉書貼文獲得許多網友按讚，網友紛留言「能在你卸任前到台中，其實真的蠻感動的！謝謝你為台中努力的付出」、「謝謝龍龍市長，搶下五月天」。

(中時 )

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