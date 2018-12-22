韓國瑜紀念酒夯！馬祖酒廠訂單爆量

2018年12月22日 13:54 中時 葉書宏

準高雄市長韓國瑜12月25日將就任，連江縣馬祖酒廠推出韓國瑜拼經濟Q版紀念酒，獲得不少韓粉支持、訂單爆量，酒廠正進行正式灌裝作業，連江縣長劉增應也到場了解，並向工作同仁致意。

馬祖酒廠20日公布預購登記，探詢電話接不完，訂單第1天就爆量，總經理劉九銘說，搭上韓流，成功為馬祖高粱酒行銷策略作有效宣傳。

馬祖酒廠表示，紀念酒為58度陳年高梁酒，每瓶600cc，瓶身採用酒廠專利水立方，瓶上加貼韓競選拚經濟Ｑ版貼紙。

酒品選用榮獲「雙金牌」同等酒質為酒體，由年資40多年首席調酒師特選用2桶酒廠窖藏坑道後段珍藏40年陳年老高粱酒提味，最特殊是配合「大家發發發」的概念，特調58度陳年高粱酒，這也是馬祖酒廠建廠以來首次發行58度陳年高粱酒。

外包裝設計以賣菜郎Q版圖案為主體，搭配高雄著名景點，及大家耳熟能詳韓語佳句為設計，全國限量發行。馬祖酒廠在高雄市長韓國瑜就職典禮25日愛河公益攤位限量首賣，拚經濟價888元，所得收入全數捐給高雄偏鄉學童營養午餐。

馬祖酒廠表示，開放受理預購時間為2017年12月20日至2019年1月7日止，訂購專線02-23056910或0800- 000- 059，服務時間上午9時至下午5時30分，數量有限，將依預購順序發貨。受理訂購產品發貨日期第1階段預定2019年1月15日，第2階段預定2019年2月15日。

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(中時 )