國際文化交流 日本國立弘前大學參訪健行科大

2018年12月22日 14:11 中時 呂筱蟬

桃園巿健行科技大學在企管系主任徐孝芳、老師陳柏壽與應用外語系主任廖梨月、老師劉書彥帶領下，全體師生喜迎來自日本國立弘前大學的11位師生，於企管系時尚專業教室舉行國際交流活動，在活動中，健行科大企管系學生使用活潑流暢、簡單易懂的日文熱情的歡迎日方師生的來訪。

徐孝芳系表示，健行科技大學位於桃園市中壢區火車站附近，交通便利，鬧中取靜，與日本國立弘前大學的地理位置十分相似。重要的是兩間大學都同樣堅持實踐“好學有禮”的學風。在歡迎儀式中，兩校分別有學生代表先後上台致詞，同時雙方師生也相互交換禮品。

日本國立弘前大學的學生們全員輪流上台介紹該校的由來與研究領域，弘前大學（ひろさきだいがく，Hirosaki University）其前身由青森青年師範學校、青森醫學專門學校及弘前醫大等合併而成，校中設有文理學部、教育學部、醫學部、農學生命科學部等。

台日學生分成小組，由企管系時尚產業管理組與應用外語系日文組同學協助校園巡禮，用流利的日語將健行科大的校園文化介紹給日本的師生。隨後雙方一起在企管系的時尚專業教室進行專題演講與文化交流。雙方師生使用中文、英文、簡單的日文來互相溝通，彼此都顯得興致勃勃而欲罷不能，充分顯示出台、日雙方良好的情誼交流，不僅留下了美好的回憶，滿滿的收獲與感動，更以感恩的心情期待下次的國際互訪。

(中時 )