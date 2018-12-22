朴子醫院洗腎車追撞拖板車 病人看護5人受傷

2018年12月22日 13:54 中時 張亦惠

鹿草鄉中油加油站附近22日中午發生朴子醫院洗腎車（廂型車）及大貨車車禍事故，撞擊力道大導致廂型車車頭變形，司機及4名病人、看護受傷。（張亦惠翻攝）

鹿草鄉中油加油站附近22日中午發生朴子醫院洗腎車（廂型車）及大貨車車禍事故，撞擊力道大導致廂型車車頭變形，司機及4名病人、看護受傷。（張亦惠翻攝）

鹿草鄉中油加油站附近22日中午發生朴子醫院洗腎車（廂型車）及大貨車車禍事故，撞擊力道大導致廂型車車頭變形，司機及4名病人、看護受傷。（張亦惠翻攝）

鹿草鄉中油加油站附近22日中午發生廂型車及大貨車車禍事故，撞擊力道大導致廂型車車頭變形，廂型車是嘉義縣衛福部立朴子醫院洗腎車，車上載有2名洗腎病人及2名看護，幸車上5人送醫後皆無大礙，詳細事故原因仍在調查中。

消防局表示，12時許接獲民眾報案，消防人員到場時，現場5名傷者均乘坐於廂型車內，3男2女均受輕傷、意識清楚，前座2人因車頭變形受困車內，消防人員協助脫困後，分別送往衛福部朴子醫院及長庚醫院。

朴子醫院說，醫院洗腎室車要載送病人回家，拖板車急煞，洗腎室車撞上去而發生車禍，2位男性病人與2名看護送長庚醫院，目前治療觀察中無大礙，司機則送朴子醫院急診觀察治療，醫院立即派2位主任前往嘉義長庚醫院探視病人及看護。

(中時 )