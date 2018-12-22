馬王拚場出回憶錄 孫大千嘆：該檢討的是馬政府八大錯誤

前總統馬英九20日出席《八年執政回憶錄》新書發表會，提到太陽花是誤國罪人。（本報系資料照片）

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中時電子報
前總統馬英九20日在93巷人文空間出席「八年執政回憶錄」新書發表會，表示接受各方評判，對歷史負責，是出版回憶錄的初衷。(中央社)

前總統馬英九發表「八年執政回憶錄」新書，內容提及「太陽花學運」及「馬王政爭」等。立法院前院長王金平跟著表示，他下個月中也要出新書。前立委孫大千在臉書批評，與其拚

場出回憶錄來爆內幕、批政敵、和推責任，不如檢討國民黨政府犯下的八大嚴重錯誤。

前總統馬英九與前立法院長王金平要接連出書，內容都提及「太陽花學運」。前立委孫大千在臉書感嘆，與其拚場出回憶錄來爆內幕、批政敵、和推責任，為什麼就不能好好的反省自己，檢討過去呢？一群不知道自己曾經做錯了什麼的政治人物，憑什麼告訴我們他們有能力帶領台灣走向未來呢？

孫大千說，身為一位在國民黨執政8年期間擔任立法委員的政治人物，他認為，國民黨政府犯了八個嚴重的錯誤：

第一，鼓勵資金大量回流，卻沒有提供足夠的投資標的。導致游資流向房市，房價飆漲，影響居住正義。

第二，不顧後果，復徵證所稅。重創股市，造成資金全面外逃。

第三，放棄「以開源取代節流」的方式改革年金制度，罔顧政府對軍公教同仁的承諾，廢除「年終慰問金」，同時，引發後續年金改革的浪潮。

第四，缺乏魄力全面調高基本薪資，坐視台灣「低薪過勞」的情況持續存在，而無能為力。

第五，兩岸交流的紅利無法讓台灣民眾廣泛分享，只是集中在少數的特定人士手中。

第六，推動重大政策時，缺乏與社會對話的機制和能力。

第七，立法院空有席次多數的優勢，卻缺乏貫徹政策的決心和魄力。

第八，內鬥頻繁，因為個人的恩怨和喜惡，動輒掀起人事紛爭。

(中時電子報)

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