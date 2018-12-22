切割華為？外媒：兩國際銀行不再提供融資

2018年12月22日 13:49 中時電子報 馮英志

大陸電信巨擘華為爆發孟晚舟案後，加上美澳紐等西方國家先後拒絕使用華為電信設備，外界對華為疑慮攀升，國際銀行也開始與其「切割」；據外媒報導，曾協助華為走向國際的匯豐與渣打集團以風險太高為由，決定不再提供華為融資及新的金融服務，直稱「比起華爾街需要華為，不如說華為更需要華爾街」。

加國法院曾指控，華為孟晚舟涉嫌誤導匯豐銀行與伊朗交易，違反美國對伊朗制裁法案。

根據彭博社（Bloomberg）21日引述華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，匯豐控股（HSBC Holdings）去年決定與華為保持距離，隨著美國司法部今年介入調查華為是否違反美國制裁伊朗規定，渣打集團（Standard Chartered）近期也與華為劃清界線。知情人士透露，花旗集團（Citigroup）持續在美國以外地區提供華為日常金融服務，但新的金融業務將受到審查。

彭博社報導指出，或許對資金龐大，又有眾多國際銀行渴望對其貸款的華為而言，一兩家銀行不提供融資或許沒什麼大不了；但若可能像對手中興一樣面臨短期制裁的話（即使機會很小），華為應會擔憂與國際銀行交易管道變少的窘境，畢竟做為遍佈全球的國際企業，華為仍必須仰賴美元體系。

報導指出，華為足跡遍布全球約170個國家，仰賴國際銀行管理現金、為華為營運及投資提供資金。10多年來，匯豐、渣打和花旗協助華為打進國際金融體系，華為搶攻新市場時，這3大銀行都會提供華為外匯及西方投資人債券融資等服務。雖然大陸多家銀行也在部分市場提供華為金融服務，但服務據點不如國際銀行廣泛。

報導指出，對有意協助陸企走向國際的西方銀行來說，華為一直是熱門客戶。外界認為華為與北京關係密切，使得西方銀行起初樂於和華為打交道，融資條件比提供給其他大陸民營企業的更優惠。

但至少從2007年開始，部分美國政府官員擔心華為的電信設備和資安軟體一旦遭北京利用，可能對國家安全構成威脅；匯豐與法院指派的監督單位2016年向美國檢方舉發華為可疑交易，匯豐接著在去年終止與華為業務往來。

(中時電子報)