陸委會批陸高教參差不齊 在陸台師：有失公允

陸委會在官方臉抒發出一篇題為「中國大陸高教停看聽」的訊息，羅列台生赴陸就讀的風險，吸引大批網友留言批評。（李侑珊翻攝）

友善列印
旺報
陸委會近日在官網的兩岸文教交流欄位中，在其中台生專區的頁面，刊登「近期中國大陸高教相關風險資訊彙整表」。（李侑珊翻攝）

兩岸關係不睦，同樣反映在文教交流上，陸委會近期不只在官網刊登大陸高教風險資訊彙整表，更批評大陸大學水準參差不齊，同時也在官方臉書發出一篇題為「中國大陸高教停看聽」的訊息，羅列台生赴陸就讀的風險，吸引大批網友留言批評，相關訊息的主觀性過強，有失公允。

陸委會近日在官網的兩岸文教交流欄位中，在其中台生專區的頁面，發布中國大陸高等教育相關資訊，訊息指出：「中國大陸大學水準參差不齊，部分大學採與知名大學相似名稱，易造成誤導，其中有些學校雖是合法機構，但不被認可，文憑也不被接受，提醒台灣學生務必留意」，並刊登「近期中國大陸高教相關風險資訊彙整表」。

該表當中共包含四大項目，內容都是摘錄各家媒體報導，但內文明顯是經選擇過，而在「生活環境」、「學習環境」部分，摘錄新聞的題材，不外乎在北京大學、蘇州大學等大陸頂大求學，缺乏人身自由，以及學術言談都受到箝制，另外在「赴歐美深造情形」方面，則點出在大陸唸書後，很難申請到歐美研究所，並且間諜活動更影響學生在陸求學，至於「畢業求職情形」上，則是突顯在大陸就業難，並且台生赴陸求學或工作，大多會受到大陸政治需求而被壓迫。

天津工業大學專任講師徐偉軒表示，陸委會編制與刊登的「近期中國大陸高教相關風險資訊彙整表」，內容強調歐美研究所不歡迎大陸學生申請，甚至陸生很難進入歐美科技業任職，但歐美高教崇尚學術自由，無論學生來自什麼地方，只要成績好、符合申請條件、有潛力，便歡迎前來就讀，不如陸委會所言。

徐偉軒認為，台灣要做的是提升大學競爭力，只會說大陸大學的壞話，根本是本末倒置，政府如果有責任，應該是讓台灣青年對國內高教有信心，願意在台灣升學、念研究所，而不是說大陸大學壞話，「赴陸發展好壞，應由台灣民眾自己判斷，不是任由政府單位說三道四！」

北京清華大學台籍博士生羅鼎鈞說，他以自己在大陸求學經驗為例，陸校不只主動協助台生，快速融入校園生活與大陸社會，甚至鼓勵台生畢業參加當地就業博覽會，以順利留在大陸工作，「但是看看陸委會，提醒還不夠，接下來更為離譜的是，還圖文並茂問自答式來解說：小心去大陸讀書喔」，目的在於不鼓勵台生赴陸發展。

(旺報 )

安聯人壽志工耶誕送暖 陪伴慢飛… 中油工會將投票「撤換董事長戴謙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。