陸委會批陸高教參差不齊 在陸台師：有失公允

2018年12月22日 13:58 旺報 李侑珊

陸委會近日在官網的兩岸文教交流欄位中，在其中台生專區的頁面，刊登「近期中國大陸高教相關風險資訊彙整表」。（李侑珊翻攝）

兩岸關係不睦，同樣反映在文教交流上，陸委會近期不只在官網刊登大陸高教風險資訊彙整表，更批評大陸大學水準參差不齊，同時也在官方臉書發出一篇題為「中國大陸高教停看聽」的訊息，羅列台生赴陸就讀的風險，吸引大批網友留言批評，相關訊息的主觀性過強，有失公允。

陸委會近日在官網的兩岸文教交流欄位中，在其中台生專區的頁面，發布中國大陸高等教育相關資訊，訊息指出：「中國大陸大學水準參差不齊，部分大學採與知名大學相似名稱，易造成誤導，其中有些學校雖是合法機構，但不被認可，文憑也不被接受，提醒台灣學生務必留意」，並刊登「近期中國大陸高教相關風險資訊彙整表」。

該表當中共包含四大項目，內容都是摘錄各家媒體報導，但內文明顯是經選擇過，而在「生活環境」、「學習環境」部分，摘錄新聞的題材，不外乎在北京大學、蘇州大學等大陸頂大求學，缺乏人身自由，以及學術言談都受到箝制，另外在「赴歐美深造情形」方面，則點出在大陸唸書後，很難申請到歐美研究所，並且間諜活動更影響學生在陸求學，至於「畢業求職情形」上，則是突顯在大陸就業難，並且台生赴陸求學或工作，大多會受到大陸政治需求而被壓迫。

天津工業大學專任講師徐偉軒表示，陸委會編制與刊登的「近期中國大陸高教相關風險資訊彙整表」，內容強調歐美研究所不歡迎大陸學生申請，甚至陸生很難進入歐美科技業任職，但歐美高教崇尚學術自由，無論學生來自什麼地方，只要成績好、符合申請條件、有潛力，便歡迎前來就讀，不如陸委會所言。

徐偉軒認為，台灣要做的是提升大學競爭力，只會說大陸大學的壞話，根本是本末倒置，政府如果有責任，應該是讓台灣青年對國內高教有信心，願意在台灣升學、念研究所，而不是說大陸大學壞話，「赴陸發展好壞，應由台灣民眾自己判斷，不是任由政府單位說三道四！」

北京清華大學台籍博士生羅鼎鈞說，他以自己在大陸求學經驗為例，陸校不只主動協助台生，快速融入校園生活與大陸社會，甚至鼓勵台生畢業參加當地就業博覽會，以順利留在大陸工作，「但是看看陸委會，提醒還不夠，接下來更為離譜的是，還圖文並茂問自答式來解說：小心去大陸讀書喔」，目的在於不鼓勵台生赴陸發展。

(旺報 )