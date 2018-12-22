昔虧奶茶變抹茶 王思聰改按讚劉強東不起訴聲明

王思聰先前曾在網上評論劉強東案。（圖／翻攝自劉強東、王思聰微博）

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中時電子報
王思聰昔轉發京東聲明。（圖／翻攝自王思聰微博）
王思聰留言稱改喝抹茶。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）
王思聰在朋友圈稱改叫奶茶妹妹抹茶。（圖／翻攝自新浪微博）
王思聰稍早按讚劉強東道歉聲明。（圖／翻攝自王思聰微博）

京東集團CEO劉強東今年8月在美捲入性侵疑雲，今(22日)美檢宣布劉強東獲不起訴，萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰先前在該案爆發時，曾在微博與朋友圈表示：「應該是價格沒談妥，送到局裡後談明白了」、「我宣布：今日奶茶妹妹，改名抹茶妹妹」，稍早劉強東發表不起訴聲明，王思聰隨後也按了讚，引發網友熱議。

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劉強東3個多月前在美被爆涉入性侵風波，被關押16小時後被釋放，當時京東集團曾發布聲明強調：「劉強東遭遇到失實指控」，王思聰後來轉發聲明，喊：「預定個大瓜」，又留言：「應該是價格沒談攏，送到局裡後談明白了」，並補充：「開玩笑的，我覺得劉強東不是這樣的人！今天改喝抹茶」，但王思聰之後秒刪這條微博。

陸媒報導，王思聰曾在朋友圈打趣說：「我宣布：今日奶茶妹妹，改名抹茶妹妹」，今劉強東涉性侵案確認不起訴，噤聲多日的劉強東稍早發道歉聲明，強調：「自始至終我都沒有觸犯任何法律」，也說已和老婆致歉，王思聰不久也被網友發現點讚了這條道歉聲明，再引發網友討論。

(中時電子報)

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