日官員自殺事件 林濁水：駐日官員巨嬰到以為闖禍努力卸責

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中時

日本關西機場因強颱關閉事件，駐大阪代表處處長蘇啟誠上吊輕生，引爆是假新聞還是長官卸責爭議；民進黨前立委林濁水批評，中國派車接旅客故事編得很扯，駐日情報官去求證，結果巨嬰到自以為真的闖了大禍，努力推卸責任。

林濁水臉書全文：

巨嬰式民粹思維在台灣永遠不怕退流行。蘇啟誠家屬說，遺書沒有提到假新聞，巨嬰便得到這樣的結論：可見和假新聞無關。那麼蘇家屬不是說假消息是初始原因了嗎？於是巨嬰思維來了：雖然有自殺的果，但是果是天上掉下來的，不是由因産生的。

非巨嬰思維是有果必有因，但是有因的確不一定結果，如果把因和果間的「緣」切斷。這件事，故事編得很扯，首先為什麼全世界國家偏偏只有最不重視人的中國，突然派人去接旅客？其他的國家外交官都在做什麼？其次又不是遇到關東大地震房子倒光光，一個有本事出國旅行的會媽寶到沒有外交官幫忙就找不到地方住？頭腦一想，緣就斷了。若所有的人都巨嬰到想不來，按理第一時間最有可能切斷緣的，一個是媒體界可以發揮採訪職責，結果媒體界巨嬰到只能跟著假新聞起哄對外交不遺餘力地羞辱，逼政府一定要嚴懲。

第二是駐日官員，尤其是「情報官」趕快去求證，結果巨嬰到自以為真的闖了大禍，努力推卸責任，然後台灣外交部和所謂的監督政府的民代們可以當第三個第四個斷緣的，但是他都在賣力鞏固假消息增加緣的連結能量，於是嚇壞了的政府居然順著嚴懲的民粹壓力決定嚴懲了。

到了現在，這些當時鞏固假消息的，又全在推責任，互相痛擊，有的說，就是假消息害的，所以和我無關，有的說，蘇的死，假消息固然是初始原因，但是他死卻跟假消息一點關係都沒有。一個個邏輯不可思議地怪異混亂，真悲哀啊，生活在凶狠的巨嬰成群結伴的國家中。

(中時 )

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