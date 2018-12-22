韓流效應陸客回來了！ 睽違2年包機團大舉南進南出

2018年12月22日 14:31 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

陸客回流！濟南160人將包機來台8天7夜。(中天新聞提供)

陸客回來了！韓國瑜當選之後，高雄觀光業者表示，光來台自由行陸客就多了2成，現在，還接到有濟南、青島團，預估明年包機來台8天7夜，且指定「南進南出」，讓不少業者相當開心，因為這是睽違2年，陸客再度包機來台，業者預估，明年來高雄觀光的大陸團客，至少可多3成。

中天新聞報導，新崛江商圈、六合夜市出現人潮，連暐違2年的包機團也來了。韓國瑜曾提到，人要進得來，第一個就是觀光，再次才是投資。高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，明年一月後觀光團當然會增加，本來不可能成行的包機團，現在也批准了。除了160人濟南團，青島團包機也將分3梯來台。這些包機團全是南進南出，來台8天7夜的行程，有2天住宿高雄，全台都可因韓流受惠。

吳盈良觀察，觀光真的回溫了。日前他搭乘酷航整班飛機爆滿，看到這景像他嚇了一大跳。他預估，明年一月份起觀光會開始逐歩成長。

韓流效應到底有多吸金？雖然暖冬遊方案讓國旅市場回溫，其實12月陸客自由行也增加2成，觀光業者有信心，韓國瑜力推的愛心產業鏈有賣點，預估3月陸團將增3成，全年平均觀光產業成長可達3成。

吳盈良透露，對岸旅行社提案明年3月將有千人團來台，至於人會不會進來，一、兩個月後即可見真章。

(中時電子報)