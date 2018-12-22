NBA》先當敵人再說！詹皇大三元強壓一眉哥贏球

詹姆斯暫時還是只能跟安東尼戴維斯當敵人。(美聯社)

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中時電子報

先前公開放話想跟「一眉哥」安東尼戴維斯同隊的「小皇帝」詹姆斯，兩人22日先成敵人，結果詹皇交出22分、14助攻與12籃板的生涯第76次大三元，帶領湖人112比104力退鵜鶘，無視一眉哥拿下30分、20籃板的豪華數據。

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詹姆斯先前突然放話，近日引爆不少安東尼戴維斯明年夏天跳槽湖人的謠言，也讓鵜鶘高層相當不滿，甚至一些小市場球隊總管表達為何聯盟不肯判罰詹皇違規引誘，只是這些雜音到了22日場上暫時拋開，畢竟湖人想要趕緊止敗。

湖人22日迎來英格拉姆、隆多兩大主力傷癒復出，增添不少贏球本錢，湖人也從首節就掌握領先優勢，甚至打到末節一波8比0猛攻，一舉澆熄鵜鶘反撲氣焰，但鵜鶘並未拿出真正實力，米洛提奇、克拉克、培頓等人都因傷缺陣。

湖人先發5人得分上雙，除了詹姆斯大三元，庫茲馬也有23分，英格拉姆18分，祖貝茲16分、11籃板，朗佐鮑爾12分，隆多8分、9助攻；蘭道爾也幫鵜鶘攻下21分，哈勒戴18分、10助攻，鵜鶘仍阻止不了湖人終止2連敗。

(中時電子報)

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