殺手照曝光！卓蘭鎮公所怪手推平石虎棲地

2018年12月22日 14:54 中時電子報 陳儷方

網友在爆料公社PO出地方政府派怪手推平石虎棲地的影片。（圖／翻攝網路）

俗稱石虎的豹貓，極為可愛，曾經在苗栗縣、新竹縣現跡，評估全台石虎僅剩500隻，是極為須要大家保護的瀕臨絕種動物，但苗栗縣卓蘭鎮公所竟然選在石虎棲息地蓋「石虎公園」，今天一支工程現場影片在臉書不公開社團「爆料公社」曝光，確認了卓蘭鎮公所正在毀滅石虎的家！

網友在爆料公社PO出一部影片，石虎棲息地已經被剷平、整地，連造型池的石頭都舖上去了，根本就是專供人類遊憩的公園雛形，網友說，「石虎都嚇跑了，等到絕跡臺灣動物史除名，只能在電視上看巧虎了」、「石虎需要森林不需要公園」。

石虎公園這樣蓋，網友酸說，這根本想預先蓋好「石虎紀念公園」的意思，推倒自然生態後興建人造公園，侵略石虎棲地，讓石虎快速走向滅絕之路，以後這公園就是「以茲紀念」之用，「破壞自然棲地」、「蓋起來就只剩標本跟雕像了～」、「紀念以後看不到石虎啊」。

除了政府官員無腦之外，可能的理由還有把預算執行完畢，網友一面倒痛批，「台灣政府官員 正常發揮...無腦」、「又有腦殘的奉承官員......」、、「腦子有水」「唉！根本是巧立名目消化預算 為何不說那裡有熊出沒？」、「沒建設就沒油水可以撈...」

(中時電子報)