王祖藍生女沒公開照片 逗回主因「長得太像我......」

2018年12月22日 14:41 中時電子報 蔡曉婷

王祖藍笑稱女兒太像他。（圖／翻攝自wong_cho_lam IG）

李亞男宣布女兒名字。（圖／翻攝自李亞男LL 微博）

被封為「港版納豆」的男星王祖藍2015年與高他12公分的華裔小姐冠軍李亞男結婚，兩人今年7月宣布有喜，也公開寶寶性別是個女孩，今(22日)王祖藍宣布小公主平安誕生，逗趣的他在IG秀出一家三口牽手照，賣關子說：「因為樣子長得太像我，所以不給你看」，笑翻網友。

王祖藍和李亞男愛情長跑9年，3年前完婚，被封最浪漫的長短腳之戀，今年7月兩人宣布終於迎來愛的結晶，隔月李亞男挺著孕肚出席活動，笑說：「通常第一個女兒像爸爸、兒子像媽媽，但他（李亞男）基因這麼強，所以很難講」，自嘲很害怕寶寶長相。

今王祖藍在微博分享一家三口牽手照，李亞男轉發說：「我們很高興地宣布：Gabrielle出生啦～這是我們收到最好的禮物！2018年是很特別的一年，我們一家三口一起祝大家節日快樂」，也分享女兒英文名字是Gabrielle，王祖藍更在IG開玩笑說因為女兒長得太像他了，所以不想給大家看，網友笑翻回應：「想看女版王祖藍」、「像誰都無所謂啦！重要是身體健康」、「祖藍亞男祝福你們！！！一家三口很圓滿吶」、「恭喜恭喜，希望至少腿可以遺傳媽媽哈哈哈哈」。

(中時電子報)