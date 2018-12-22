許立明稱沒收到韓國瑜邀請函不舒服 網友：看醫生啊!

2018年12月22日 14:49 中時電子報 邱珮畇

高雄市代理市長許立明向市民致歉。（李義攝）

準高雄市長韓國瑜25日就職典禮在愛河畔登場，代理市長許立明22日自爆沒收到邀請函，心裡不太舒服，一度猶豫要不要出席，但代理市長是法定程序要前往。準新聞局長王淺秋也解釋，邀請函是針對外部貴賓發放，內部人員不發邀請函。網友留言狂酸許立明「5000個洞補完沒？」、「不舒服應該去看醫生吧！」

韓國瑜之前參選高雄市長時，在11月8日旗山美濃造勢晚會指出，若當選市長，一定協助美濃行銷最棒的茄子、敏豆、「白玉苦瓜」跟各種農產。民進黨的高雄市代理市長許立明在臉書提問「白玉苦瓜是瞎密啦」？並提醒韓國瑜「哩演麻演像一點」。

結果許立明反被網友酸爆「5000天坑補完沒？」臉書也被留言灌爆，因為高雄杉林真的有產白玉苦瓜，正值產季。原本默默無名的代理市長，因為「白玉苦瓜」反而大大提高了媒體曝光率，就連維基百科上面的簡介，許立明也多了「不認識白玉苦瓜」的軼事註解。

如今韓國瑜就職典禮在即，許立明今日自爆沒收到韓國瑜邀請函心裡不太舒服，一度猶豫要不要出席，但代理市長是法定程序要前往，只是為團隊未受尊重邀請而抱屈。準新聞局長王淺秋則解釋，邀請函是針對外部貴賓發放，內部人員不發邀請函，況且表定流程有安排許市長致詞時間。

新聞露出後，「韓國瑜後援會」社團網友，跟中時電子報臉書讀者都狂酸許立明，「不舒服應該去看醫生吧！」、「有病吧你？」、「一整個玻璃心，苦瓜臉」、「自己是主辦單位,還要發什麼請柬,太好笑了吧！」、「有病嗎？當事人還收什麼邀請函~有聽過新郎新娘結婚，還收自己的喜帖的嗎～」、「你以為你很重要嗎？拜託不要去，我們不想看見你ㄋㄟ！選前在臉書諷刺別人白玉蘿蔔事件我們都沒有忘記喔！」、「白玉苦瓜認識了嗎」、「這個是不知高雄有白玉苦瓜的代理市長嗎？」、「5000個洞補好了沒」、「看到他就想到白玉苦瓜，哈哈哈」。

(中時電子報)