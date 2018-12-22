金秘書來了！朴敏英出道13年首場海外見面會1月20日獻台粉

2018年12月22日 14:53 時報周刊 張毓琪

韓劇《金秘書為何那樣》裡美麗又能幹的金秘書要來台灣了！韓國女神朴敏英出演金秘書一角人氣爆棚，邀約不斷，繼首爾場見面會之後，今主辦單位宣布朴敏英將於2019年1月20日在台灣舉辦粉絲見面會，這也是她出道13年來人生首場海外見面會，朴敏英知道要來跟台灣粉絲第一次相見歡，相當的興奮，正努力準備精彩的表演獻給台灣。

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台灣場見面會主題為「My Day」，朴敏英將親自參與準備所有節目內容，以答謝支持她的粉絲，朴敏英自2006年出道至今整13年，大家較熟悉的作品像《成均館緋聞》、《城市獵人》、《Healer》、《七日的王妃》等，宜古宜今，演技也早受肯定，今年接演跟以往風格完全不同，由漫畫改編的浪漫愛情喜劇《金秘書為何那樣》，將這位集顏值、身材、智慧、貼心、俏皮於一身的金秘書一角完美呈現，金秘書火紅程度從造型、髮妝、服飾等都成為女性上班族模仿對象，甚至副會長送她的辛苦牛玩偶，也成為熱賣商品。

日前朴敏英更以金秘書一劇拿下第23屆韓國消費者日KCA文化演藝頒獎典禮的觀眾票選年度最佳演員，聲勢大漲，10月份朴敏英在首爾舉辦的首場個人見面會不到一分鐘秒殺，有趣的是，朴敏英跟著粉絲上網搶票搶不到，不敢相信自己的人氣，粉絲直呼這位歐尼實在太可愛。

有著收視票房保證的朴敏英不只在戲劇作品備受矚目，也跨界到主持，去年接下《明星來解謎》主持人工作，深受觀眾喜愛，今年繼續受邀擔任第二季主持人，同時也被相中擔任第33屆金唱片獎主持人，朝向全方位發展，可以預期明年1月20日在台灣場粉絲見面會中，一定會看到戲劇之外多才多藝的朴敏英。見面會將於1/20舉辦，1/5上午11點售票，相關活動訊息請關注主辦單位亞士傳媒官方專頁。

(時報周刊)