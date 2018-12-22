想了解非洲豬瘟 防檢局網頁有專區

2018年12月22日 15:09 中時 廖德修

農委會動植物防疫檢疫局（防檢局）今（22）日表示，大陸非洲豬瘟疫情持續擴散，已擴及23個省市區，多達99案例，顯示疫情嚴峻。為防範非洲豬瘟疫情入侵，防檢局持續與關務署合作，針對入境旅客行李加強檢查是否攜帶肉品並加以裁罰，不敢掉以輕心。

防檢局統計，昨（21）日裁罰案件仍有11件，含裁罰20萬元3件（均為大陸豬肉），3萬元6件（大陸2件、越南2件、韓國及菲律賓各1件），1萬元2件（日本及美國豬肉各1件），仍以來自大陸及越南者為多。

防檢局說，自本月18日提高裁罰額度後，至21日合計已裁罰32件，包括20萬8件（均大陸豬肉類產品）、3萬元20件及1萬元4件。

至於大陸籍豐祥818號漁船11月10日進入高雄港維修，船上冷凍庫被發現有存放豬肉產品一案。防檢局說，冷凍庫已於進港當日由防檢局與海巡署聯合查核後予以封存；漁船維修期間，兩單位共同查驗封條5次，封條完整並未拆封。

至於船上的肉品，經採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗非洲豬瘟病毒，所幸呈陰性。豐祥818號漁船已於12月20日維修完畢，經再次確認封條完整後離境。

為使民眾更加認識非洲豬瘟，了解政府各項防疫檢疫措施與成果，防檢局已於網站建置「非洲豬瘟資訊專區」（http://asf.baphiq.gov.tw/），未來邊境查驗的旅客裁罰件數，也將於「統計資料」專頁逐日更新，方便外界查詢。

(中時 )