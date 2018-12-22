范可欽今晨突失溫搶救40分鐘

范可欽仍在醫院治療中。（資料照）

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中時

廣吿人范可欽上週因公車上輪椅翻覆肋骨斷裂3根，血胸開刀住院8天，今早8點卻因術後肺部感染以致呼吸困難，心跳脈搏剩下50，血壓急速下降，高燒41度，陷入短暫昏迷，情況危急，經內湖三總6個護理師，4個醫師緊急搶救，目前仍在持續引流抽血。

市議員好友應曉薇趕到場關切，與院方達成共識，為配合醫療現在起需要謝絕一切訪客，原訂24日范可欽要公開跟大家見面談身障人士的安全與保障說明會也先暫緩，應曉薇說：「可欽受傷後，想幫助身障人士的心沒停止過。」

范可欽住院8天，開刀後情況已趨向穩定，今天早上8點，因身體狀況急轉直下，突然失溫，全身顫抖，呼吸困難，經醫護人員施行急救後仍非常虛弱，不停嘔吐，院方再為他打了做血管擴張劑，引流胸部積血600cc，並用強壓氧氣，抗生素治療，搶救近40分鐘才恢復正常呼吸，嚴重失溫狀況才好轉，血壓也上升，全身插滿點滴。

范可欽虛弱表示：「第一次感受到與死亡如此接近，看護本來要去吃早點，如果她出去我開始失溫，我行動不便也按不到求救鈴，可能不到一刻鐘就會失去意識，很可能救不回來，非常危險。」

大都會客運總經理李建文於第一時間也趕到三總了解狀況，重申會負起一切醫療費用及責任，希望家屬放心。范可欽家人感謝各界關心，目前最重要是安心靜養。范可欽今早從鬼門關被救回，醫生則表示需要更久的治療與觀察。

(中時 )

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