兩岸媒體人齊聚天津暢所欲言 交流體驗津味文化

2018年12月22日 14:52 中時電子報 綜合報導

2018「你來我往」津台媒體交流峰會於11日在天津政協俱樂部二樓禮堂舉行，現場迎來了兩岸共計40餘名的兩岸媒體人共聚一堂，本屆峰會是由天津市台灣事務辦公室主辦，天津市網信辦協辦、天津市文化傳媒商會、旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司承辦，協辦媒體包括了兩岸多家知名網絡媒體共同參與。天津市旺旺中時媒體集團副總裁潘祖蔭、Nownews總經理鄭智鴻、ETTodays東森新聞雲執行副總編輯譚志東、天津市文化傳媒商會會長趙月月等嘉賓出席了本次峰會，本次峰會以「文化融合與共享創新的新媒體時代」為主題進行交流研討，希冀在兩岸文化同根同源的基礎上，在新媒體的時代中，透過兩岸媒體人的交流與研討，碰撞出更多的火花。

天津文化傳媒商會會長趙月月表示希望兩岸的文化及新媒體未來更加的融合。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

承辦代表天津文化傳媒商會會長趙月月在致詞中表示，你來我往是一個是常態詞，但是真正做到你來我往是一件不容易的事情。她許諾希望今天的會議開始後，在農曆春節後，能夠帶領著天津的新媒體團隊到台灣去做更多的交流，希望讓大家把兩岸的文化，以及把津台的新媒體更加的融合、包括未來的合作，相互之間的在一起，更加促進相互學習，在新的媒體形式下變化萬千，他每一天都以秒數來去進步和發展。希望未來不僅僅是在你來我往的會議上讓我們共同去相知相愛相交，也希望透過更多的新媒體技術讓更多人交互融合。

旺旺中時媒體集團副總裁潘祖蔭表示兩岸文化同種同源，能夠為合作創造無限可能。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

而本次帶領台灣媒體團的團長、旺旺中時媒體集團副總裁潘祖蔭更是在開場時就回憶起在30年前當記者時第一次在大陸採訪的城市就是天津，時隔30年後再度來到天津，天津已經有了巨大的改變，對於傳統媒體出身的他，表示大陸互聯網迅猛的發展，有很多發展方向都值得深思熟慮，尤其台灣與大陸兩岸都是中華文化的一份子，我們說著共同的語言，有一樣的風土民情，這種同源同種為兩岸的合作創造了無限的可能，未來希望從內容、渠道、介質及受眾這四個方向，讓彼此能夠一起來探討如何緊密合作，服務廣大的華人受眾。

峰會除了上午的交流研討外，主辦方特別安排了台灣媒體人前往天津的蒲公英新媒匯基地進行參觀考察，為兩岸新媒體人的交流交往加深印象，特別值得一提的是，本次主辦單位別出心裁，在本次的峰會下半場更是安排了一場以文化為首的沙龍體驗，由津台兩地嘉賓透過自我介紹作為暖場開始，並由天津嘉賓代表演出中華傳統文化的歌曲“龍的傳人、明天會更好等歌曲，與台灣嘉賓代表共同歡唱，凝聚雙方的交流的情感，也象徵兩岸媒體人的交流永恆不變的情誼，最終活動的高潮落在津台兩地媒體人各自帶的紀念品交換活動，為本次峰會劃下完美的句點。

「你來我往」天津媒體峰會自2012年舉辦首屆以來歷經媒體形態的轉變，在移動互聯網時代下，媒體也迎來了變革時代，新媒體融合發展也成為了兩岸媒體人共同關註的話題。峰會以兩地媒體人可以一起就傳統媒體與新媒體融合進行經驗交流為精神。希冀以峰會為契機，建立津台媒體間，特別是新媒體間的合作機制。

(中時電子報)