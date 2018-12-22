影》韓國瑜太威！魔鬼阿諾人未到先暴動

韓國瑜太威！魔鬼阿諾人未到先暴動
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中時電子報
、影音編輯／
準高雄市長韓國瑜。（圖／本報系資料照片）

準高雄市長韓國瑜日前表示，明年將邀國際巨星來訪。今巨星身分曝光，就是曾擔綱演出電影《魔鬼終結者》的阿諾史瓦辛格(Arnold Alois Schwarzenegger)。阿諾將於明年三月來高雄演講「電影產業與世界新政」。消息一出，阿諾人未到已在網路引發暴動。

自韓國瑜表示將以巨星訪高雄，作為兌現高雄國際影視產業計畫的一環後，全台翹首以待。自從韓國瑜透露，將有國際巨星訪高雄，並提示其人熱衷公益、愛護環保，且為好萊塢巨星身分，猜測「國際巨星是誰」有如全民活動，各界紛紛臆測如演出《鐵達尼號》的李奧納多(Leonardo DiCaprio)、《古墓奇兵》的安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)等人。

準高市府觀光局長的潘恆旭今證實，阿諾史瓦辛格已同意明年三月春天來高雄演講，題目訂為「電影產業與世界新政」。身為演而優則仕代表，既是電影巨星又於2003年當選加州州長並順利連任，且為堅持環保議題不惜力嗆美國總統川普(Donald John Trump) ，阿諾史瓦辛格這些資歷與特質都是高市府力邀的關鍵。

阿諾史瓦辛格人尚未來台，消息甫出，已在網路掀起暴動。網友紛紛留言「我不是高雄人我住海外。我不認識這位賣菜郎，但我欣賞他」、「只能說：燕雀安知鴻鵠之志哉」、「高雄因為韓國瑜能見度已大放光芒是不爭的事實，這都是隱形的經濟成長，希望高雄能繼續發光發熱」、「比肥菊只貪錢蓋蚊子館好」、「韓市長為行銷高雄讓世界看到高雄台灣真是用心良苦, 沒有世界觀及不懂城市行銷的人不要看衰及酸言酸語了」。

(中時電子報)

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