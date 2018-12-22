別躲在日本！游淑慧轟謝長廷：引用NHK新聞做假？

2018年12月22日 15:00 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

在日本NHK網站上已查不到當初抱倒的文章。(圖片翻拍自NHK網站)

批踢踢還找到當初NHK報導的文章。(圖片翻拍自批踢踢網站)

前駐大阪辦事處處長蘇啟誠因9月的大阪風災事件而輕生，引起許多日媒的關注，其中，NHK報導蘇啟誠的遺書內容表示因不堪外界嚴苛批評，感到痛苦。於是，民進黨政府急於將所有責任推到所謂的「假新聞」上，終於遭到蘇啟誠遺孀打臉。而新科台北市議員游淑慧發現駐日代表謝長廷在引用NHK新聞上的翻譯有誤，更甚者，為何只有NHK報導遺書內容，以日本辦事的嚴謹，怎能容許這種私密消息洩漏出去？

今年9月燕子颱風重創日本關西地區，造成交通混亂，上千台灣旅客受困，謝長廷和駐大阪辦事處人員都被罵翻。蘇啟誠更因壓力過大而在住所上吊自殺，享壽61歲；面對此一不幸事件，民進黨政府在未釐清真相前就定調「假新聞殺人」，並在九合一大選前大肆消費這齣悲劇。然而蘇啟誠的遺孀發聲明強調，蘇沒有憂鬱症，且遺書內容只有家屬看過，當中未提到「假新聞」造成的壓力。

這就讓游淑會感到疑惑，為何只有家屬看的到的遺書，謝長廷會看過？只見謝長廷在其臉書表示是根據蘇輕生當天（9/14）的NHK電子新聞報導「遺書提及不堪『外界』的批評感到痛苦」。謝長廷更指出這篇報導是在9/14的下午五點多所發，當時警方和大阪辦事處人員已經有進入現場，而家屬還沒有來日本，但家屬拿到遺書後並未對報導表示異議。

但游淑慧在臉書發文，她特別去找出當時NHK的報導原文，發現謝長廷似乎不是原文引用，而是加了油、添了醋。當時報導的原文：

「自宅には家族にあてた遺書が残されていて、遺書には、関西空港が閉鎖され、台湾の人が取り残された際の対応について、批判を受けたことを苦にするような内容が書かれていたということです。」

按照原文翻譯，應該如下：

家中留下了給親人的遺書，在遺書中，對在關西機場封鎖時，對待台灣旅客的處理方式，受到「批判」而深為所苦。

游淑慧要大家注意NHK新聞內容沒有寫到「外界」這個主詞，只有單寫出「遭受批判」。但謝長廷硬是要多加「外界」這一個主詞！很簡單就是要轉移責任方向。簡單來說，NHK的新聞內容是：受到批判甚為痛苦！謝長廷竄改為：受到「外界」批判甚為痛苦！但可能的事實會不會是：受到「上級」批判甚為痛苦？

游淑慧更表示9月14日傍晚包括《朝日新聞》、《每日新聞》、時事新聞社、NHK等主流媒體陸續刊出報導蘇前處長身亡一事，但只有NHK提及遺書一事。因此，游淑慧質疑NHK是如何得知蘇啟誠有遺書的訊息？以日本警方辦案的嚴謹，他們會把遺書獨漏給某家媒體？而NHK記者是否真的看到遺書的完整內容？而其新聞內容又是否完整引述遺書文字？然而，現在這篇新聞已被NHK下架，無法再有更多的探討。

游淑慧質問謝長廷硬加「外界」二字，是要卸責轉移焦點嗎？本案涉及了太多人的清白和名譽，真相內容模糊不清，還是一句老話：謝長廷應該立即回台，到立法院說明、接受質詢。

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