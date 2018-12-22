2018第二屆海峽兩岸暨港澳無人機航拍創作大賽 台灣萌門兔猛奪銀牌

2018年12月22日 15:00 中時電子報 綜合報導

12月21日第二屆海峽兩岸暨港澳無人機航拍創作大賽頒獎儀式在深圳大鵬新區舉行，本次大賽由中國電視藝術家協會指導，中華文化發展促進會、中國遙感應用協會主辦，中國無人系統產業聯盟（AUVSC）、央視網等單位協辦，深圳市人民政府臺灣事務辦公室、深圳大鵬新區管委會的支援，在此次為期三天的限時創作競賽中，來自台灣的萌門兔在18組參與決賽隊伍作品中，獲評審青睞脫穎而出，得到本次賽事銀牌大獎。出席本次頒獎典禮的嘉賓有國台辦新聞發言人馬曉光及國民黨立委許淑華等多名兩岸嘉賓，主辦單位還特邀台灣知名導演、名編劇李崗出席本屆評審團。

國台辦新聞發言人馬曉光先生為台灣萌門兔頒發本屆大賽團隊銀獎。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

本屆大賽18支優秀的航拍團隊，以“40年輝煌足跡”為主題，在深圳進行為期三天的限時、限地航拍創作，台灣共有C.T. Lai空中攝影、高雄之光、萌門兔、極光空中攝影、鳳翔天際等5支團隊參賽。各團隊需在72小時完成劇本創作、拍攝及編排等全部工作，難度可想而知，對團隊自身的創作實力和協作能力提出極大的考驗，兩岸選手不僅互相較勁，也在技術上彼此切磋交流。近幾年兩岸無人機航拍事業發展蓬勃，不論是商業運用，或是影視藝術創作，對於航拍人才的需求與時俱增，此項大賽提供兩岸航拍工作者與業餘愛好者一個最佳的交流平台。

台灣立法委員許淑華為北京建江航拍工作室李建江頒發個人最佳飛手獎。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

本次大賽共有十一支團隊獲得大賽優秀作品獎，在個人單項獎方面，北京建江航拍工作室李建江，澳門飛虎之翼隊王鋒，浙江SeeHigh隊邵毅斌，深圳深藍戰隊吳劍斌憑藉各自作品的特色優勢，分別奪得最佳飛手獎、最佳雲台手獎、最佳剪輯獎、最佳編劇獎。另外，江西贛坤印象隊憑藉在網路投票中的超高人氣獲得大賽網路人氣獎，香港Unmanned System隊憑藉現場媒體的極高關註度獲得大賽傳媒關註獎。

含金量最高的航拍大賽最佳作品團隊獎項是最受關註的，廣西柳州翼豹傳媒憑藉對中華文化的深刻理解獲得團隊獎銅獎；臺灣萌門兔影像工作室對人文精神的獨到演繹創意獲得團隊獎銀獎；四川孚魚文化隊以目光深遠，氣度宏闊的歷史眼光奪得大賽團隊獎金獎。

在頒獎儀式中，大會特別製播了參賽隊伍的比賽花絮，記錄各隊參賽選手昂首向前、執著追夢的每一個精彩瞬間。海峽兩岸暨港澳各支參賽團隊在獲獎的歡樂聲中，彼此相約下一屆航拍大賽再續前誼，為2018第二屆海峽兩岸暨港澳無人機航拍創作大賽畫下完美句點。

(中時電子報)