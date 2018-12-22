苗檢再偵結5件賄選案 起訴11位議員、鎮長當選人

2018年12月22日 15:01 中時 陳慶居

檢警調查扣多起疑似賄選的現金。（巫靜婷攝）

苗栗地檢署22日再偵查終結5件賄選案，起訴包括鄉民代表及鎮長當選人各1人，及縣議員當選人的樁腳和市民代表落選人及其樁腳等共11人，宣示淨化選風的決心，檢方另彙整相關賄選事證，研究針對部分涉及賄選案的當選人，提起當選無效之訴。

苗縣五合一選舉期間，檢警調全面查察各類型賄選案，檢察官陸續偵結起訴。這一波起訴的有檢察官楊景琇指揮偵辦的苗栗市江姓市民代表候選人，及其古姓、江姓2名樁腳，江等涉嫌以每票500元現金向選民賄選，江後來落選。

檢察官劉偉誠偵辦西湖古姓鄉民代表當選人現金賄選案，查出古姓當選人以每票1000元代價行賄選民案，經調查事證明確，偵查終結後對古提起公訴。

劉偉誠另偵辦通霄鎮長賄選案，循線查獲陳姓鎮長當選人及其競選總部的吳姓、陳姓及何姓等幹部，以提供中型巴士載運通霄地區部分選民到台中及後龍等地的火葬場，提供不正利益行賄選民，經調查後認為事證明確，依違反選罷法罪嫌將陳等5人提起公訴。

檢察官黃棋安偵辦陳姓樁腳涉嫌為平地原住民議員候選人，以每票1000元代價行賄特定選民，經查事證明確，偵結後將陳姓樁腳起訴。

楊景琇偵辦第一選區縣議員賄選案，查獲劉姓樁腳涉嫌為張姓縣議員當選人，以每票500到 1000元代價賄選選民，全案偵結後將劉姓樁腳起訴。

(中時 )