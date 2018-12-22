台大教授蘇宏達 曝蘇啟誠遺囑最後一句話是...

台大政治系莫內講座教授蘇宏達（左，中時資料照）呼籲限縮政治任命，鞏固文官體系，讓蘇啟誠（右，中央社資料照）的犧牲重於泰山。

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中時電子報

台大政治系莫內講座教授蘇宏達，在臉書發表《讓蘇處長的犧牲重於泰山》一文，他透露前大阪辦事處長蘇啟誠遺囑的最後一句話是「不想再受羞辱」，並再度呼籲限縮政治任命、擴大鞏固文官體系，建議外交部應採取3步驟進行改革，讓蘇處長的犧牲重於泰山、永留青史。

蘇宏達與蘇啟誠同是外交官廿四期的學員，9月發表「誰殺了我們的外交官？」一文，被廣泛流傳。蘇宏達透露，12月8日前往東吳大學出席蘇啟誠的追思會，處長夫人親唸出蘇處長遺囑最後一句：不想再受羞辱。

原本蘇宏達已將追思會上受邀者如何斥責謝長廷在燕子風災中無能失職，又細述蘇處長如何被逼迫寫下檢討報告、自我批鬥、自述五大根本不存在的罪狀等內容記下寫成文章，但最後尊重逝者、體恤家屬，於是將文章束諸高閣。

蘇宏達表示，蘇處長的犧牲實在令人痛惜，更是國家的損失，但全體台灣人若能因此清楚看到，當前政治任命的大官如何扭曲體制、欺壓常任文官，破壞國家治理，進而決心撥亂反正，則蘇處長的犧牲將重於泰山。

他並呼籲外交部進行3步驟改革：包括：

第一，外交部應該立即公開條列所有必須政治任命的使館和代表處各級職位，並詳述理由。

第二，外交部應立即將所有非屬必要的政治任命官員免職，改派常任外交官。

第三，考試院應針對如何改進外交人員的招聘、訓練、培育、考核乃至汰換等加以檢討，並提出具體改進方法。

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(中時電子報)

文章來源：蘇宏達臉書

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