「日日裝茶」大陸首家今日開業 冬至送溫暖

2018年12月22日 15:28 中時電子報 綜合報導

「日日裝茶」在北京建外SOHO東區設立的大陸首家旗艦店，已於12月21日正式開業，在這個冬日給消費者帶去別樣的茶飲感受，“裝”回自己。新添成文化產業發展（北京）有限公司作為中國大陸地區的獨家總代理，獨具匠心的店面風格和“裝Zhuang”文化的品牌理念更是「日日裝茶」一大特色。

門前花籃錦簇，恭賀開業大吉。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

「日日裝茶」是源自台灣，2006年由發靚國際有限公司於台灣創立的新型態茶飲，創辦人運用其茶飲行業數十年之經驗，融合獨家口味、良心用料、高度客制化、精湛工藝等特色，最終將調茶誤差值降至最低，實實在在將茶獨有的香氣完整地傳遞給消費者。此外，他們克服了火候的掌控難度，將傳承自台灣古時的傳統炒糖（虎糖）技術率先搬到實體門市，由專人現場炒制，雖然每次僅能微量提供20杯的用量，但在台灣營銷經驗發現消費者也都願意耐心等候，因為只有精致細心的炒制才能真實提供帶有焦香卻無苦味的“虎糖系列飲”，可見虎糖迷人的魅力。

取名為“裝”茶，是因為「日日裝茶」提供各式各樣的自制茶果，搭配來自台灣的奶茶，簡直是絕配。有別於一般常見的台式黑珍珠，「日日裝茶」用獨門技藝手炒的虎糖蜜制白玉珍珠，開發出琥珀色的虎糖珍珠，口感軟糯清甜而不膩；還有制作時間長達兩小時、需要現場專人用手悉心呵護的手作布丁，搭配「日日裝茶」的虎糖鮮奶茶，香味四溢、回味無窮。

圖為Open Kitchen店員熬制珍珠，店內環境幹凈整潔。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

開業當日生意火爆，門庭若市，訂單絡繹不絕。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

「日日裝茶」的品牌理念是：日日裝茶，日日喝好茶，每天“裝”自己。品牌定位現代都市中快節奏生活下的“人形面具”、“積極廢人。由於現代社會的人們在快節奏的影響下，人人帶著面具生活，用面具來掩飾一切正面或負面的情緒，沒人關註面具下的真實內心，裝得久了，面具很難摘下來。日日裝茶用一杯好茶幫人們摘下面具，回歸初心。

「日日裝茶」是一個有溫度有情懷的品牌，用匠心制作工藝，傳遞給消費者真實存粹的產品感受，意在讓消費者摘下偽裝的面具，面對真實的內心。讓人們能夠珍惜生活中的小確幸，也能夠正視日日發生的小確喪。讓一切情感減速慢下來，慢慢體會身邊的愛，學會如何表達愛，回歸愛情親情友情的本質。

「日日裝茶」是一個陪伴消費者成長的品牌，我們尊重每一個消費者的消費體驗、接納每一位粉絲的傾情訴說、記錄每一個受眾的喜怒哀樂、協助每一個人轉變心態、引導每一段關系與感情和諧健康發展……讓人心變得真實純粹、讓社會變得有溫度是品牌肩負的責任。

手機自助下單，糖量冰量多種選擇。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

「日日裝茶」微信公眾號。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

新添成文化產業發展（北京）有限公司結合大陸市場環境，進行差異化創新，提出“虎糖手作文創茶”全新概念，打造“裝”鐵粉（奶茶）、“裝”純粹（原茶）、“裝”唯一（覆合茶）系列飲品。構建“有溫度、有質感、有情懷”的產品理念，打造一杯喝得出感受與心情的茶。迎合年輕人當下最喜歡的創意潮流，融合文創IP元素，用簡單好玩的產品連接受眾群體之間的互動交流，形成“裝Zhuang”文化，讓喝「日日裝茶」成為一種生活態度。

(中時電子報)