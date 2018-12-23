NBA》球員像奴隸？詹皇講幹話被噓爆

湖人隊前鋒詹姆斯(左)持球進攻。（美聯社資料照）

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中時電子報

有志成為球隊老闆的詹姆斯(LeBron James)顯然對現狀非常不滿，因為以黑人運動員為主力的NBA與NFL，老闆都是高齡白人居多。這雖不是新聞了，不過《華盛頓郵報》報導詹皇再度語出驚人，他指稱這些NFL白人老闆都還保有「蓄奴心態」。

今年NBA只有3位非白人老闆，NFL僅兩位，然而球員7成是黑人。換言之，一樣是黑人幫白人老闆打工，只不過從摘棉花改成打球而已。

詹姆斯所指的其實是NFL國旗陳抗事件，最後被老闆們用聯盟規定壓制下去，讓他覺得這是NFL和NBA最大的不同。「我很感謝總裁席爾佛(Adam Silver)讓NBA球員暢所欲言，不像NFL老闆那樣用奴隸主的心態去管束球員。要知道球員才是比賽的核心，沒有球員，老闆也賺不到錢了。」

可惜詹姆斯的原話很快被曲解成幹話，激起很多球迷的相對剝奪感：「我領最低工資的，我以為我才是奴隸。」「沒見過當奴隸還可以年薪千萬的。」「一個人要過到多爽才會停止抱怨？」

這些日進斗金的球員可能不太適合使用受害者論調。美國總統川普(Donald J. Trump)去年說：「你們這些球員靠著NFL賺大錢，就應該在場上尊重一下國旗。」意思是說既得利益者不要再成天怨嘆命薄。

詹姆斯不是頭一個這樣說的黑人球員，但他們都故意忽略這是自由市場，認鈔票不認皮膚。蔡崇信不也買下了籃網嗎，麥可喬丹(Michael Jordan)還曾是林書豪的老闆。因此有人說：「成天在意膚色的人，才是真正懷抱種族仇恨的人。」在這方面詹姆斯的格局確實遠比不上喬丹。

(中時電子報)

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