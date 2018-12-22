SBL》被隊友戲稱「鬼娃恰吉」 刀疤安好想上場！

2018年12月22日 15:21 中時電子報 黃及人

還記得上周五(14日)遭到金酒貝斯肘擊，造成台啤隊長蔣淯安額頭破洞流血不止的意外嗎？沒想到相隔僅1周，蔣淯安22日已經拆線現身，更穿球衣上場熱身，一副就是想要上場比賽的積極模樣，「沒啦！我最快要等下周才可復出！」

「當我還沒拆線前，隊友都嘲笑我像『鬼娃恰吉』，我也不知道怎樣反駁，如今好不容易拆線，額頭傷口卻很深，看來鐵定留疤，」蔣淯安說，「本來我打算要擦去疤膏，可是醫生告訴我至少要等3天，看來我去代言醫美算了。」

原本蔣淯安也打算換帶面罩，藉以保護額頭傷口，不再遭遇二度傷害，可惜事與願違，「因為廠商提供給我的全罩式面罩，除了帶起來根本跟我的臉型完全不合，我額頭傷口目前也腫得很大，只要一帶上去，就會直接壓迫到傷口。」

其實蔣淯安早就坐不住了，本季首次接任台啤隊長重責的他，場均拿下10.7分、4.7助攻與2.8籃板，平均助攻更創生涯單季新高，上周五緊急送往醫院縫針後，他還因擔心台啤戰況，隨即從醫院趕回彰化體育館，就可他有多麼在乎。

「儘管我很想回到場上，但我本周不太可能打，最快也要等下周，」蔣淯安說，「周四雖已開始隨隊練球，我卻沒有進行碰撞訓練，因為擔心傷口又被撞到，我可不想又被隊友叫做什麼『鬼娃恰安」或『哈利波安』之類的了。」

(中時電子報)