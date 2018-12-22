SBL》被隊友戲稱「鬼娃恰吉」 刀疤安好想上場！

蔣淯安額頭上的傷口昨天(21日)才剛拆線。(黃及人攝)

友善列印
中時電子報

還記得上周五(14日)遭到金酒貝斯肘擊，造成台啤隊長蔣淯安額頭破洞流血不止的意外嗎？沒想到相隔僅1周，蔣淯安22日已經拆線現身，更穿球衣上場熱身，一副就是想要上場比賽的積極模樣，「沒啦！我最快要等下周才可復出！」

「當我還沒拆線前，隊友都嘲笑我像『鬼娃恰吉』，我也不知道怎樣反駁，如今好不容易拆線，額頭傷口卻很深，看來鐵定留疤，」蔣淯安說，「本來我打算要擦去疤膏，可是醫生告訴我至少要等3天，看來我去代言醫美算了。」

原本蔣淯安也打算換帶面罩，藉以保護額頭傷口，不再遭遇二度傷害，可惜事與願違，「因為廠商提供給我的全罩式面罩，除了帶起來根本跟我的臉型完全不合，我額頭傷口目前也腫得很大，只要一帶上去，就會直接壓迫到傷口。」

其實蔣淯安早就坐不住了，本季首次接任台啤隊長重責的他，場均拿下10.7分、4.7助攻與2.8籃板，平均助攻更創生涯單季新高，上周五緊急送往醫院縫針後，他還因擔心台啤戰況，隨即從醫院趕回彰化體育館，就可他有多麼在乎。

「儘管我很想回到場上，但我本周不太可能打，最快也要等下周，」蔣淯安說，「周四雖已開始隨隊練球，我卻沒有進行碰撞訓練，因為擔心傷口又被撞到，我可不想又被隊友叫做什麼『鬼娃恰安」或『哈利波安』之類的了。」

(中時電子報)

NBA》先當敵人再說！詹皇大三元…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。