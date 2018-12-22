主席感恩茶會首站彰化 阮剛猛、蕭景田推崇吳敦義選總統

2018年12月22日 15:23 中時 謝瓊雲

吳敦義步入國民黨彰化縣黨部禮堂，受到出席茶會的大批黨員熱情相迎。（謝瓊雲攝）

吳敦義(中)在副主席曾永權(左)、準彰化縣長王惠美等人陪同下主持感恩茶會。（謝瓊雲攝）

前彰化縣長阮剛猛提到蔡英文總統執政引發的種種民怨，語氣顯得義憤填膺十分激動。（謝瓊雲攝）

中華民國農會理事長、前立委蕭景田大力推崇吳敦義是政壇奇才，歷練豐富完整，放眼藍綠、白色力量找不到第二人。（謝瓊雲攝）

國民黨主席吳敦義強調是滿懷感恩的心下鄉巡迴各縣市辦茶會，也強調要把經濟搞好、停止鬥爭，國家社會公益和諧、兩岸和平發展，台灣才有更美好的未來。（謝瓊雲攝）

大選結束將滿一個月，國民黨主席吳敦義22日起展開「主席感恩茶會」巡迴各縣市與黨員及黨公職當選人座談，首站選在彰化，強調總統選舉一定會用公平公開公正的機制選出最有機會勝選的人選，仍不願表態自己是否有意願參選；但茶會上前彰化縣長阮剛猛、中常委蕭景田都大力推崇吳敦義，勸進用意十分明白。

吳敦義的主席下鄉感恩之旅，由副主席曾永權陪同，準縣長王惠美、前立委林滄敏、前縣長阮剛猛、前立委蕭景田和多名中央委員、中常委全出席；其中，彰化縣議長謝典霖，及前立委鄭汝芬、中央委員謝衣鳳和三大有線電視公司董事長謝新隆一家人更是從頭坐到尾。

對於馬英九、王金平、張善政都紛紛表態，吳敦義說，過去黨中央針對提名方式有若干不同，將等執政黨確定立委、總統是一起或分開選後，就會盡快依照預定期程來安排；以公平方式推舉有品德、操守、能力、政績，且對國家人民非常忠誠的黨員，且最適當、最有機會能勝選的人選。目前任何同志有興趣參與，都表示歡迎。這次感恩茶會是為了感謝基層黨員的支持與辛勞，22個縣市不論是否勝選，他都會盡可能全部跑一遍。

阮剛猛大力推崇吳敦義繼續帶領國民黨投入2020大選，他稱許有吳敦義的眼光獨到，讓韓國瑜到高雄選市長，才能催出後來的韓流旋風，席捲全台，讓原以為可以躺著選的民進黨，變成躺著喘。

阮剛猛表示，籃球賽要看下半場，已經贏了上半場，更不能輕敵；2020這一役至關重要，關係台灣人民未來要團結在吳主席領導之下一條心。他也批評有些同志長他人志氣、滅自己威風，「吃沒三把蕹菜就想上西天」，淨講些五四三、怨氣沖天不該說的話。

阮剛猛強調，國民黨是有制度的，主席一任就是四年，選總統提名也有機制，一定要團結才有機會，大家按部就班、照步來；他語氣激昂強調，主席是黨員一票一票選出來的，一定把橫行霸道、囂張跋扈的蔡英文趕下台，台灣才有救，呼籲黨員內心要堅定，團結一致向前行，2020贏回執政，台灣未來才有救。

蕭景田表示，吳敦義扮演這次選戰的靈魂人物，是台灣政壇非常難能可貴的奇才，具有民選民意代表基礎，又從縣市長、行政院長當到副總統，行政經驗豐富，放眼藍、綠，甚至白色力量，都找不到這樣的國寶。

蕭景田說，2020選戰是重頭戲，台灣需要有好的領導人，讓台灣改頭換面，扭轉現在的經濟、國防，和國際地位，才不會在國際間被看不起。他也說每個黨有每個黨的黨內初選機制，全民調不見得是最好最適合的方式。

吳敦義表示，選前很早就曾說過，這次大選國民黨能贏得台中、彰化，就是贏，若贏回高雄那就是翻天覆地之贏；而南投市他故鄉，更是不會也不可能輸的。滿懷感謝的心第一站就來彰化，國民黨公職人員未來要團結好好建設，讓國家真正興旺起來。

他最後說，台灣未來需要這四大支柱才能穩固國家社會；包括廉能有效率、親切勤快的政府議會；再造繁榮均富的經濟，拚經濟而非拚鬥爭清算，把經濟搞好才能讓全民過好日子；社會一定要公益和諧，性別、勞資與世代之間，都要相互感恩、體貼、尊重，彼此同心協力、共同努力；最重要的還是和平穩定發展的兩岸關係，尊重九二共識、維持一中各表，讓兩岸和平穩定發展。能貫徹好以上四點，國家社會才能安定。

(中時 )