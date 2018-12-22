公費HPV疫苗 基隆市下周率先開打

國健署表示，基隆市將於下周率先施打公費HPV疫苗。（林周義攝）

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林周義
公費HPV疫苗小檔案。

國一女生公費預防子宮頸癌HPV疫苗原訂年底全面開打，截至目前為止，仍未有縣市開打。國健署署長王英偉今（22日）表示，因受流感疫苗延後施打影響，加上地方忙於衛生局局長交接，地方縣市仍未全部準備好，基隆目前已確定將於下周率先開打。

公費HPV疫苗原訂11月開打，但受流感疫苗延後影響，延至12月開打。然而12月又碰上地方衛生局局長交接，仍有地方縣市未做好準備。王英偉表示，公費HPV疫苗已經備妥，也配送至率先開打的縣市。目前計有2個縣市將在下周開打，其中基隆市已確定。

國健署官員表示，HPV疫苗不同於流感疫苗，不需特別趕在某段時間施打完成，部分縣市向中央提出下學期再開打的要求。疫苗開打前，會主動提供HPV疫苗簡介、效力、副作用等資訊，並由各地衛生局派員到校發放同意書，經家長同意後，才會為學生施打。

HPV疫苗共需接種兩劑，中間需相隔6個月。接種當日，會由醫師先評估學生身體狀況，再施打疫苗。過去自費施打二價HPV疫苗，一劑就得花上約3000元，一次需打兩劑，全面公費後，民眾可以節省6000元的支出。

國健署提醒，接種HPV疫苗前若有特殊健康狀況，如發燒、懷孕，或有個人過敏史，應事先告知接種醫師。即使接種HPV疫苗，仍需留意安全性行為，並在30歲後定期進行子宮頸抹片篩檢，以達防治子宮頸癌的最大效益。

(中時 )

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