「智慧姐姐」冬至逛傳統市場開直播支持者給擁抱

2018年12月22日 16:00 中時 張妍溱

現場支持者送上菜頭象徵選情「好彩頭」。（張妍溱翻攝影）

台中巿第五選區立委補選候選人沈智慧22日到北區東興市場掃街拜票，現場攤商和買菜民眾相當熱情，現場菜販送上菜頭象徵「好彩頭」，支持者還給了「大大的擁抱」，表示對沈智慧以往的服務印象深刻，全力支持沈智慧接棒盧秀燕，讓台中的經濟富起來。

22日是農民曆24節氣的「冬至」，市場擠滿採買人潮，沈智慧當場請工作人員開直播當起推銷員，幫攤商推銷產品，有不少攤商見到沈智慧拜票，反映生意難做，希望沈智慧到立法院後全力拚經濟，讓攤商能賺錢；沈也呼籲大家可以多來逛東興市場、消費助經濟。

沈智慧來到豬肉攤時，特別對攤商表達關心，豬肉攤商表示，雖然目前營業暫時沒有受到豬瘟的影響，但也非常擔心，萬一疫情傳入台灣，勢將會衝擊豬肉的供銷。沈智慧表示，如果順利當選，一定會到中央幫忙監督農委會上緊發條，對於防疫工作絕對不能有絲毫的鬆懈。

沈智慧表示，若當選立委，除推動修改不適當的法律之外，最重要還是要幫人民拚經濟，在中央配合盧秀燕市長的施政，好讓台中的經濟富起來。另外，趁冬至市場人潮多，沈智慧讓民眾更加了解她的參選理念，有的攤商高喊：「沈智慧回來了」立刻放下手邊工作，搶著握手要簽名，人氣熱絡。

(中時 )