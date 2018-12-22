C肝口服新藥明年起全面開放 北榮：治癒率9成以上

2018年12月22日 15:35 中時 林周義

國內C肝患者共有超過50萬人，一旦感染C肝，有8成的機率轉變為慢性肝炎。若掉以輕心，可能演變成肝癌三部曲，在20年後走向肝硬化、30年後走向肝癌。去年健保開放C肝口服藥物有條件納入給付後，台北榮民總醫院即成功治癒700名患者，治癒率約98%。

去年1月，健保開放C肝口服藥物有條件納入給付，台北榮民總醫院即幫助患者完成12周的療程，成功治癒700名患者，治癒率接近98%。上月健保署又宣布，明年起全面開放C肝新藥治療條件，由原先肝纖維化指數F3以上者才能給付，放寬為所有感染C肝者。

70歲C肝患者楊女士，2006年開始接受干擾素治療，卻在2010年復發。她盼望能使用全口服藥物治療，無奈經肝纖維超音波檢查呈現F1，無法申請。得知明年將全面開放口服藥物後，當下即激動落淚，表示終於等到這一刻，有望擺脫C肝。

台北榮民總醫院胃腸肝膽科主任黃怡翔教授表示，全口服C肝藥物療程短，且療效顯著、副作用低，可望終止肝病惡化進程。即便如此，部分治癒患者，特別是嚴重肝纖維化者，仍有肝癌發生的機會，因此在治癒後仍須留意肝纖維化的恢復程度，並定期進行超音波檢查。

C肝主要透過血液、體液傳染，高危險族群包括藥癮、毒癮、危險性行為者。黃怡翔提醒民眾，打針時，應留意診所針具的安全性，尤其是在偏遠地區的診所，以免去年桃園C肝群聚感染事件重演。另提醒民眾進行安全性行為。

黃怡翔表示，C肝感染者不一定會出現明顯的症狀，如倦怠、不適、食慾不振，只能靠抽血發現。若驗血後發現肝功能異常、血小板偏低，可能是肝病的狀況，應進行肝纖維化檢查。目前已有超音波肝纖維化檢查，不需穿針，利用超音波傳導速度測定，檢查結果與切片檢查一致性高。

(中時 )