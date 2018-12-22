段宜康護航稱楊翠、促轉會沒有錯 網轟：先吞球

促轉會近期工作態度積極，代理主委楊翠(左)提出改版新台幣、撤除中正紀念堂儀隊，以及拆除蔣公銅像等決定，而且已發文給相關政府機關，引發爭議。民進黨立委段宜康(右)在臉書護航稱「楊翠和促轉會説錯了什麼嗎？」(中時資料照合成)

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中時電子報

促轉會近期工作態度積極，代理主委楊翠提出改版新台幣、撤除中正紀念堂儀隊，以及拆除蔣公銅像等決定，而且已發文給相關政府機關，引發爭議。民進黨立委段宜康在臉書護航稱「楊翠和促轉會説錯了什麼嗎？」再度被PTT鄉民留言狂酸「先吞球!」

促轉會日前召開記者會報告半年任務進度，楊翠表示，已將「中正紀念堂轉型建議」送交文化部，提出5項原則建議案，包括應撤出三軍儀隊、舉辦民主與人權相關展覽，並解除中正紀念園區大量運用帝王宮殿、皇室陵寢等與黨國威權相關語彙。外界紛紛砲轟促轉會與楊翠這個時候改什麼硬幣、撤三軍儀隊，是「文青發作」嗎？

民進黨立委段宜康在臉書護航稱「楊翠和促轉會説錯了什麼嗎？」認為他們現在推動和執行的，難道不是訂在「促轉條例」這部法律中，規定得完成的法定任務嗎？

段宜康認為，蔣介石難道不正是白色恐怖的元兇？難道不正是「促轉條例」規定要清除的「威權象徵」？我們還要用國家的資產（公共空間、儀隊、錢幣上的肖像、被遺忘的歷史正義）膜拜這個「威權象徵」多久？能不能立即落實轉型正義是一回事；但總不能龜縮到跟著去潑促轉會冷水吧！否則我們和狅駡楊翠「噁心」的那路貨色，又有什麼不同？

PTT鄉民狂噓段宜康，並留言「先吞球好嗎?」、「好喔 通通都沒錯~ 」、「你講出來的話 臭不可聞」、「所以要吞曲棍球了沒」、「不就拿來選舉操作前被抓到？」、「你先吞球再來哭」、「繼續發言吧 看dpp會掉到哪裡 」、「dpp沒錯 錯的是2016投給你們的我」、「這家伙還不知道2018怎麼輸的」、「先吞 我們再聊聊 好嗎好喔 通通都沒錯~」、「吞球才有發言權喔!」

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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