陳炳甫力求勝選 議長吳碧珠成拜票王牌

2018年12月22日 15:57 中時 吳堂靖

國民黨北市黨部與救國團台北市士林區團委會22日發起「南菜北救」義賣活動，陳炳甫與立委李彥秀到場協助。（吳堂靖攝）

北市士林、大同立委補選上演「三腳督」 ，面對綠營何志偉、「柯家軍」陳思宇來勢洶洶，國民黨參選人陳炳甫22日化身公益大使義賣高麗菜，拉抬聲勢，北市黨部主委黃呂錦茹也到場助陣，陳炳甫透露，「已安排議長吳碧珠站台拜票！」也為緊繃選情增添未知數。

北市立委補選到數36天，國民黨北市黨部與救國團台北市士林區團委會22日發起「南菜北救」義賣活動，陳炳甫與立委李彥秀到場協助，陳炳甫應景戴上聖誕帽現身，大力叫賣「高麗菜1顆20元，一起做公益！」吸引大批民眾搶購。

面對立委補選一役，傳出藍營將請出人脈豐沛的議長吳碧珠相挺，對此，黃呂錦茹證實，早就有組織戰在運作，目前先爭取各區分部常委書記、新科議員和黨籍里長支持，最重要的就是議長吳碧珠，吳在士林基層實力雄厚，強調「一定會同台，已經有這樣的安排！」據了解，目前吳也已派出親信幫忙輔選。

陳炳甫也表示，除了議長，也一定會邀請同黨籍立委蔣萬安站台，兩人平常在活動中常遇到，「他真的非常好，一直問說甚麼時候要掃街」。

對於陳思宇的姑姑、民進黨籍不分區立委陳靜敏表態支持自家候選人何志偉，陳說，會爭取每一個人的支持，當然更希望她支持我，自己的問政理念和基層服務不會輸給任何一個候選人，至於是否會拜訪陳靜敏？陳則說，第一階段還是以黨內前輩和同志為拜訪目標。

另外，對手何志偉、陳思宇目前聲量似乎都比他強，陳炳甫表示，這部分本來就是他們的強項，我們會繼續學習努力，基層實力還是最重要，希望用加倍的努力，把落後的部分趕上。

(中時 )