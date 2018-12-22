懶得等川普喬預算 第一夫人先去這渡假了

前往佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）過耶誕節是川普家庭的傳統。圖為川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（資料照片／美聯社）

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中時電子報

美國參眾兩院宣布休會後，聯邦政府部分機關停擺，川普將留在白宮搶救預算協議，原預定好的聖誕假期不得不延後；然而第一夫人梅蘭妮亞可不這麼想，沒被眾多國會議員包圍的她不想再等下去，21日決定帶著兒子，自行前往佛羅里達過耶誕節。

第一夫人不願再等川普喬築牆預算，自行先帶兒子往佛州渡假。

根據《每日郵報》（Daily mail）報導，梅蘭妮亞（Melania Trump）發言人表示，「在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）過耶誕節是第一家庭歷年來的傳統。第一夫人原定要帶兒子前往佛州的家過寒假，這個計畫並未改變」。川普原訂在佛州渡過16天假期，顯然休假計畫勢必延後打折。

在川普取消前往佛州棕櫚灘郡渡假後，美國聯邦航空總署取消原定自區至21日起至明年1月6日的航空管制。報導指出，川普的私人座機已停在棕櫚灘郡的停機坪，可見川普家族早已在這裡齊聚一堂渡過傳統聖誕假期。

除了川普之外，美議員表示包括副總統彭斯（Mike Pence）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）及即將出任代理幕僚長的穆瓦尼（Mick Mulvaney）等國會兩黨領袖與白宮官員正閉門協商，川普與民主黨之間仍對16美元的築牆經費僵持不下。

(中時電子報)

文章來源：I'm getting out of this shut show! Melania flees Washington for a Mar-a-Lago family Christmas leaving her husband to deal with shutdown crisis alone

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