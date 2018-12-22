撞死烘焙師 酒女民事判賠1068萬

2018年12月22日 15:55 中時 林欣儀

在金錢豹酒店擔任女服務生的顏子娠，被控吸毒並喝酒後駕車撞死陳姓烘焙師，刑事部分遭判9年6月有期徒刑定讞。陳男家屬以顏女駕駛的賓士車是登記在顏母名下，且事發時同車林姓、李姓友人放任顏酒駕，向4人連帶求償1270萬元，台中地院判處顏女須賠償1068萬。

這起事件發生在去年11月，已有2次酒駕紀錄的顏子娠再度喝酒並吸毒後，駕車搭載林姓、李姓友人離開酒店，她沿路不斷高速狂飆、還連續闖紅燈，行經文心路、西屯路口時再度闖紅燈，撞死騎機車外出採買材料的32歲烘焙師陳育邦，但顏女未下車察看，不但快速駕車逃離、還意圖撇清責任，警方事後調閱監視器查出她酒駕撞死人。

刑事部分，台中高分院以尿液檢測驗出顏女不但喝酒，肇事前還曾吸毒，認為她酒駕、讀駕撞死人，惡性重大，判處顏女9年6月刑期定讞。

陳男父母另提出民事賠償，判決指出，陳男家人認為顏女的賓士車是登記在其母名下，且林、李2人明知顏女酒駕卻未制止，皆需負連帶賠償責任，向顏子娠母女及林、李共求償喪葬費、扶養費及精神撫慰金共1270萬元。

顏女辯稱，陳男父母有房產與經濟能力，沒有請求扶養的必要，合計求償1千萬精神撫慰金實在太高，而自己沒有房產、存款、還要養小孩，且汽車強制責任險已賠償對方200萬元，應該扣除。

法官認為，陳家父母雖有房產，但都是自住、並無租金或其他利息收入，總不能變賣房產生活，陳父、陳母向顏女請求各500萬撫慰金為適當，扣除強制險理賠陳父、陳母各100萬，再加上喪葬費等，顏女需賠償陳父533.6萬、陳母534.6萬元。

另3人部分，顏母辯稱，賓士車雖登記在她名下，但平時都是女兒使用，且女兒成年後就未與家人同住，根本無法制止女兒酒駕；林男則供稱事發前曾制止顏女酒駕遭拒、還被斥責；李男說，自己沒有駕照，只是被載去。法官認為3人無過失責任，不需負連帶賠償責任。

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(中時 )