被邀「深夜研究吻戲」 張衛健大喊：真不是聖人

張衛健受訪分享零緋聞主因。（圖／翻攝自秒拍）

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中時電子報
張衛健和老婆張茜結婚11年。（圖／翻攝自張衛健微博）

53歲男星張衛健和小9歲張茜結婚11年，最近張衛健接受陸媒專訪，坦言工作生涯中曾收到女星曖昧暗示，若有人邀他「深夜研究吻戲」，他坦言自己並非聖人，真不知道能不能把持住，因此他只能自我管束嚴格，盡量回絕，不要讓自己有對不起妻子的機會，而這也是他多年來始終零緋聞的主因。

影片》張衛健受訪

張衛健最近因無線戲劇《大帥哥》走紅，最近他接受《優酷娛樂》專訪，被問到和劇中角色「狄奇」相同之處，他秒答：「永不放棄、充滿信心、從一而終」，話鋒一轉他表示自己出道多年來，最自傲的就是在感情方面始終零緋聞，自己私下並不屬於「妻管嚴」的類型，「但是我自己管自己挺嚴格的」。

被問如何避免緋聞上身，張衛健說人難免有七情六慾，偶爾也會有想入非非的時候，「不要踩地雷的方法就是不要給自己機會、不要給人家誤會」，因此自己的工作人員全選男生，又問是否收過暗示或深夜聊劇本邀約？張衛健直言當然有，但他總四兩撥千金回：「明天見明天見！」如果真有女星邀他深夜研究吻戲，張衛健說孤男寡女共處一室，自己又不是聖人，他真的沒辦法肯定能不能堅持下去，只能讓自己杜絕任何機會，也是重要的婚姻相守之道。

(中時電子報)

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