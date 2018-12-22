產品遭爆出現塊狀物 亞培：正進行檢測

2018年12月22日 16:19 中時 林周義

亞培日前遭消費者爆出，旗下產品「亞培安素原味不甜菁選」及「亞培安素沛力（香草口味）」出現豆花般的塊狀沉澱物。亞培今（22日）公開該兩項產品的批號，表示正進行詳盡檢測，並配合衛生局的相關查察。

出現塊狀沈澱物的「亞培安素原味不甜菁選」，批號為93768RN0；「亞培安素沛力（香草口味）」批號為87343RR。針對日前的客訴，亞培的聲明如下：

本公司已取得該名消費者所購買的兩項產品，安素沛力 (批號87343RR) 與安素菁選 (批號 93768RN0)，目前正在進行詳盡的檢測；同時亦將全力配合主管機關臺北市政府衛生局完成該消費者客訴的相關查察︒

以產品特點而言，亞培液體營養產品為乳狀，液體中有懸浮的非可溶性礦物質。這些非可溶性礦物質和其他成分在罐中可能會產生凝聚現象，此為產品正常屬性。非可溶性礦物質可能沉澱於罐底、罐壁，或可能懸浮於表面 ; 這類的凝聚物對健康無害。

我們建請消費者在開罐使用前，務必按照標籤上的說明操作，在使用前搖晃均勻。這是為了確保罐中的礦物質等物質皆可良好地混合其中。除了現有標籤上的操作說明，我們也會透過官網和其他溝通管道協助消費者能明確地辨識正常沉澱、懸浮與產品變質的不同。

在此重申，針對本客訴案我們務求詳細檢測調查，釐清實際發生原因。

本公司秉持提供最高品質與安全標準的產品。每一批產品製造出廠前，皆須通過全面性、大規模之最嚴格標準的驗收檢查，唯有符合亞培最高標準品質的產品才得以出廠。本次消費者客訴之產品為塑膠瓶裝液態產品，與先前六項237毫升鐵罐罐裝營養產品之事件並無關聯。

如消費者有相關疑慮，敬請撥打亞培免付費專線0800-036-688或寄送電子郵件至[email protected]跟我們聯繫，我們將竭心盡力提供服務。

(中時 )