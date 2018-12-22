產品遭爆出現塊狀物 亞培：正進行檢測

友善列印
中時
林周義

亞培日前遭消費者爆出，旗下產品「亞培安素原味不甜菁選」及「亞培安素沛力（香草口味）」出現豆花般的塊狀沉澱物。亞培今（22日）公開該兩項產品的批號，表示正進行詳盡檢測，並配合衛生局的相關查察。

出現塊狀沈澱物的「亞培安素原味不甜菁選」，批號為93768RN0；「亞培安素沛力（香草口味）」批號為87343RR。針對日前的客訴，亞培的聲明如下：

本公司已取得該名消費者所購買的兩項產品，安素沛力 (批號87343RR) 與安素菁選 (批號 93768RN0)，目前正在進行詳盡的檢測；同時亦將全力配合主管機關臺北市政府衛生局完成該消費者客訴的相關查察︒

以產品特點而言，亞培液體營養產品為乳狀，液體中有懸浮的非可溶性礦物質。這些非可溶性礦物質和其他成分在罐中可能會產生凝聚現象，此為產品正常屬性。非可溶性礦物質可能沉澱於罐底、罐壁，或可能懸浮於表面 ; 這類的凝聚物對健康無害。

我們建請消費者在開罐使用前，務必按照標籤上的說明操作，在使用前搖晃均勻。這是為了確保罐中的礦物質等物質皆可良好地混合其中。除了現有標籤上的操作說明，我們也會透過官網和其他溝通管道協助消費者能明確地辨識正常沉澱、懸浮與產品變質的不同。

在此重申，針對本客訴案我們務求詳細檢測調查，釐清實際發生原因。

本公司秉持提供最高品質與安全標準的產品。每一批產品製造出廠前，皆須通過全面性、大規模之最嚴格標準的驗收檢查，唯有符合亞培最高標準品質的產品才得以出廠。本次消費者客訴之產品為塑膠瓶裝液態產品，與先前六項237毫升鐵罐罐裝營養產品之事件並無關聯。

如消費者有相關疑慮，敬請撥打亞培免付費專線0800-036-688或寄送電子郵件至[email protected]跟我們聯繫，我們將竭心盡力提供服務。

(中時 )

C肝口服新藥明年起全面開放 北榮… 耶誕送暖 群益證愛心捐贈前進新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。