耶誕送暖 群益證愛心捐贈前進新竹尖石

群益金鼎證券董事長王濬智（左）與尖石國小校長趙千惠共同參與捐贈儀式。圖／陳昱光

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群益金鼎證（6005）關懷偏鄉教育，今（22）日前往新竹縣尖石國小獻上耶誕祝福，並將愛心觸角深入中南部，贊助屏東高士國小、嘉義隙頂國小教育經費。此外，群益更擴大公益範圍至南投縣、苗栗縣、宜蘭縣、台南市等，群益金鼎證券董事長王濬智表示，協助社會上需要遣些資源的人，是群益非常重視的企業社會責任。

王濬智今赴新竹縣尖石國小致贈教育經費，由校長趙千惠代表受赠，並準備愛心桌層及聖誕文具组送给在場師生，王濬智指出，群益發揮社會責任，貢獻教育助學偏鄉，除了希望讓偏鄉孩童飽餐，也感謝偏鄉各校師長發揮教育及專業，譲學童未來充滿無限希望。

趙千惠表示，尖石國小學生總數僅有21人，因午餐規模及地域關係，無法像外面大校以量致勝，每年得以招標廠商以提供午餐，額外支出部分，除了縣府午餐補助外，不足額的就只能靠善心人士小額捐款，本次群益金鼎證券的愛心奉獻，確實解決學校年度午餐支出的問題。

「群益愛閱讀」提倡廣泛閱讀深耕概念，在推廣兒童喜愛関讀的觀念上不遺餘力，群益證指出，為善盡企業社會責任，積極鼓勵企業專業金融人才擔任志工，希望透過企業參與公益來拋磚引玉，提高各界對於偏鄉教育問题的重視，落實社會關懷精神。

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