高鐵高速傳愛再啟動助孩子快樂學習

中華民國快樂學習協會理事長吳念真（右起）、高鐵公司董事長江耀宗為「高速傳愛」活動揭幕。（林欣儀攝）

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幫助更多弱勢孩童能擁有公平的受教權，台灣高鐵舉辦「高速傳愛、助學計畫」邁入第10年，將於明年元旦起至3月2日、邀民眾捐款，所得經費全數捐給中華民國快樂學習協會作為助學使用，高鐵22日宣告活動將開跑，受助孩子載歌載舞，感謝社會關懷。

快樂學習協會秘書長魏毓珊指出，「秘密基地」成立6年、目前全台共有100所課輔班，每天約有3千名孩童接受課輔、陪吃飯與活動，曾有一對母親為外配的兄弟因沒有戶籍、從未上學，去年到基地時連注音符號都不會，且無法融入人群，經過1年多教導，現在他們還能照顧其他人。

穿上紅、白顏色的表演服，霧峰區秘密基地受服務的孩子在高鐵台中站演出歌舞，表達他們對社會的感謝。緊接著，中華民國快樂學習協會理事長吳念真、高鐵公司董事長江耀宗一同將象徵愛心的紅色小球倒入「秘密基地捐款信封袋」，為助學募款計畫揭開序幕。

江耀宗表示，教育是孩子未來發展的重要基石，每個小孩都應享有平等受教權，高鐵第10年舉辦高速傳愛活動，盼透過旅客及民眾發揮愛心，幫助孩子得以快樂學習。

高鐵指出，2019年傳愛活動將從1月1日開跑，民眾可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱捐款或掃描QR Code線上捐款，幫助更多孩子。

(中時 )

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