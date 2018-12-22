潘裕文童年打針陰影 上節目抽血嚇到臉色發白

2018年12月22日 16:12 中時 蕭雅玲

星光幫成員盧學叡、凱希（期藝名鴨子）及潘裕文日前上中天《燃燒吧！大腦君》節目，3人在錄影現場美聲合唱〈因為我相信〉，讓大腦軍團們直呼頭皮一陣酥麻，主持人Lulu也大讚好聽到「天靈蓋好癢」。星光幫當年紅透半邊天，大腦軍團們也表示幾乎是星光幫伴著他們長大的，過了這麼多年再看他們都沒變，Lulu卻調皮的說：「有喔！有人有變喔！」鏡頭立刻帶到盧學叡身上，讓明顯發福不少的盧學叡自嘲：「我已經不是當年那一個盧學叡了，是兩個！」

盧學叡在節目中自曝自己在失戀的時候愛聽陶喆的歌，聽完就覺得得到宣洩，但聽的不是悲情的抒情歌，而是〈王八蛋〉這首歌！這回為了上節目驗證醫學研究，盧學叡、凱希及潘裕文還在錄影前一天特別到診所抽血檢驗，3人在錄影現場還捲起袖子秀出抽血針孔，有趣的是，事隔一日後凱希的手臂上竟還留有抽血後黏棉花的殘膠，主持人與來賓猛虧凱希「你是不是都沒洗澡？」讓凱希尷尬到不行，連忙澄清：「有啦！只是沒有特別搓！」

潘裕文小時候曾看過小朋友因為在打針時亂動，針頭竟斷掉、卡在屁股裡被救護車載走，自此只要藥打針就心有餘悸。2、3年前他也曾因要打針而嚇到昏倒，這次抽血也讓他緊張到臉色發白、冷汗直流。被問及「打針和前女友比較怕哪個？」潘裕文猶豫了三秒說：「都怕！」相較潘裕文的緊張不安，盧學叡表現十分淡定，甚至還對著護理師自嘲：「我會不會胖到找不到血管？」

(中時 )