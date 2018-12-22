南開科大5位學生參加天廚盃全國航空創意廚藝競賽 勇奪2冠3亞耀眼成績

2018年12月22日 16:20 中時 楊樹煌

▲馬來西亞僑生鄭禮財（左），以馬來西亞家鄉風味餐參加全國航空創意廚藝競賽，勇奪冠軍。（南開科大提供）

南開科技大學餐飲管理系飲食研發中心愛上料理團隊，派出5位學生參加「2018天廚盃全國航空創意廚藝競賽」，技傲群雄，一舉拿下2座冠軍、3座亞軍，亮眼成績傳回，全校師生都同感雀躍。

南開科大代表參賽的5位學生分別為鄭禮財、謝永誠、吳岳朋、陳偉庭及陳頤恩。競賽主題是航空料理，希望能一改現今較為單一且美味有限的機上料理，讓搭機乘客在飛航過程能有視覺及味覺上的雙重享受。

參賽的5位學生，分別以馬來西亞、日式、韓式、西式及中式料理來應戰。南開科大餐飲管理系馬來西亞籍學生鄭禮財，首度將馬來人、華人和印度人3種族的特色放入料理中，無論是設計或是食材都體現出馬來西亞的風味；如鳳梨炒飯搭配馬來西亞咖喱粉，讓套餐清爽酸甜的馬來風味，夾帶烤雞獨有口感，一舉奪冠。

另位奪冠的吳岳朋同學，則是以韓式風味取勝，讓每口吃進嘴裡達到韓風魅力，主菜是韓式嫩煎雞腿排和解膩、爽口的美味沙拉，獲得評審青睞。

贏得亞軍的謝永誠，推出日式料理、陳偉庭以西式料理、陳頤恩則推出中式料理，分別展現3種料理的特色；最難能可貴的是，推出5位學生代表，竟能在全國航空創意廚藝競賽中一舉拿下2座冠軍、3座亞軍，殊為不易，耀眼的成績更是令人刮目相看。

(中時 )