日名家攜手MIT樂團！平安夜奏起動聽薩克斯風

2018年12月22日 16:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

法國知名作曲家白遼士曾形容薩克斯風是：「時而莊嚴、平靜，時而夢幻、憂傷；時而 如林間微風般難以察覺，有時卻又如同鐘鳴過後，留於謎樣般的撼動。」今年平安夜來兩廳院聽聽動人的薩克斯風！MIT米特薩克斯風重奏團將攜手日本國寶級薩克斯風演奏家須川展也一登台演奏，還將發表台灣作曲家新創作曲！

《川樂・穿越》創團五週年音樂會，係由今年入選國藝會扶植團隊的MIT米特薩克斯風重奏團主辦。一群年輕音樂家組成的重奏團，曾受邀代表台灣參加《亞洲薩克斯風大會》，發表全新創作「失魂」；《Mr.Sax Voyage 薩克斯先生的奇幻旅程》於澳門、香港、台北、台中四場巡迴；《世界薩克斯風年會》委託邱浩源老師創作台灣曲目「慶長生」並登上克羅埃西亞國家劇院等，積極參與國際間音樂會提升台灣能見度。

《川樂・穿越》創團五週年音樂會除了在米特五年來交出漂亮的成績單外，更因係31來首次台灣薩克斯風重奏團型式登上國家音樂廳演出，別具歷史意義。這次音樂會邀請日本國寶級薩克斯風大師—須川展也來台。

須川展也曾獲得第一屆日本管樂及打擊樂比賽薩克斯管組最高殊榮，出道所灌錄的唱片已超過30張，其中無數樂曲被國際樂壇評為20至21世紀最重要的古典薩克斯風音樂作品。擔任日本東京佼成管樂團首席30年間，可謂為世人將古典薩克斯音樂帶入一個全新的領域。

值得一提的是，這次須川展也也將以少見的指揮身份帶領米特演出台灣原創作品，將首演台灣作曲家周宣宏全新創作《恆春古城—瑯嶠之憶》；另有作曲家真島俊夫的協奏曲《Bird》第二樂章〈海鷗（Seagull）〉，方於2016年去世的真島俊夫因與台灣結下深厚情感而曾經寫下交響詩〈台灣〉，後於2016年時離開人世，在本次音樂會上米特將與須川共同以演奏方式表達對作曲家無盡的懷思。

須川展也吹奏。（攝影 鄭達敬）

「《川樂・穿越》－米特創團五週年」音樂會

時間：12月24日(一) 19:30

地點：國家音樂廳

(中時電子報)