雙灣自行車道啟動！騎鐵馬遊白沙灣、品風稜石好樂活

「雙灣自行車道」連接三芝淺水灣和石門白沙灣，讓現有的風芝門自行車道能延伸到三芝淺水灣風景區。（北觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

暖暖的冬天，騎著單車暢遊北海岸，賞碧海藍天、風稜石，嘗美味小吃、喝咖啡再樂活也不過了！為推廣自行車低碳旅遊，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，於今年11月底完成淺水灣至白沙灣自行車道串連， 12月22日(六)上午10時於白沙灣辦理雙灣自行車道啟用典禮及浪漫騎遊體驗活動，現場並有超過百位自行車車友共同騎乘雙灣自行車道體驗。

北海岸國際亮點「雙灣自行車道啟用暨浪漫騎遊」。（北觀處提供）

雙灣自行車道全長約8公里，將原有風芝門自行車道（白沙灣至八連溪路段）向淺水灣方向延伸，採分年分期方式，利用既有自行車道與公路路段，串接本轄沿線海岸景觀亮點（白沙灣、麟山鼻風稜石、咕咾藻礁、雙連石滬、淺水灣等），從白沙灣開始，沿途5處別具風格的特色意象（不能說的秘密、軍人碉堡、在地鳥類、自行車及迴聲海螺等）及休憩點讓騎士們可以欣賞海岸景觀亮點及拍照打卡。

另於淺水灣結合在地借問站法亞廚房，現場提供特色茶飲及點心補給站，以熱情貼心感動服務自行車騎士，未來雙灣自行車道將持續邀請在地藝術家、社區協會等單位合作，期將自行車動線朝路網方向發展，結合在地人文與社區產業，提昇遊客觀光遊憩價值，帶動北海岸自行車運動旅遊。

此外，北觀處於雙灣周邊景點夜間設置光環境，讓騎士們擁有日夜不一樣的騎乘感受，並推出「浪漫遊-就是要玩北海岸」超值體驗遊程，要帶領民眾體驗泡湯，前進金山、萬里品嚐當地著名料理，並且漫步在獅頭山公園裡欣賞燭台雙嶼，享受大自然的氣息與鬼斧神工，深入嵩山社區體驗一日農家生活，另外還將帶大家至風藝術營區，彩繪DIY自己專屬風箏。共有三款行程，含括北海岸三芝、石門、金山與萬里等區域，不同的主題及組合，讓您體驗不一樣的北海岸，行程除體驗活動外包含餐提供喜愛山海、藝術的朋友新選擇。。

(中時電子報)

於淺水灣結合在地借問站法亞廚房，現場提供特色茶飲及點心補給站。（北觀處提供）

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