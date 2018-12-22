看好台中！達麗建設與上揚國際攜手推出「達麗‧大道」

跨足海內外市場的達麗建設聯手南台灣第一線代銷品牌上揚國際建築團隊，在台中市推出新建案「達麗‧大道」，備受矚目。（盧金足攝）

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「達麗‧大道」預售案，基地位在台中市青海南街與上安路口的黃金地段。（圖／達麗建設提供）　
水湳智慧城園區規畫國際會展中心等重大建設。（圖／台中市府提供）
「達麗‧大道」預售案，緊臨台中市七期占地寬廣的秋紅谷生態公園。（盧金足攝）
台灣大道新光商圈人潮帶來錢潮。（盧金足攝）
台中市受惠捷運綠線將通車，中科及台中軟體園區帶來新興就業人口，房市利多題材持續發酵，建商推案火力全開。（盧金足攝）

九合一大選結束後，政治版圖變化，也帶動房市熱度，年底房市進入傳統購屋旺季，不少剛性需求買家陸續出籠賞屋、下訂。跨足海內外市場的上市公司達麗建設，聯手南台灣第一線代銷品牌上揚國際建築團隊，在今年壓軸推出中台灣最新個案「達麗‧大道」，看好台中第二大都市的人口與穩定就業紅利，積極布局台中市場，打出總價688萬起的小宅門檻，進駐新光商圈與新市政中心，買氣暢旺。

「房市熱起來了！」達麗建設執行副總經理梁景清表示，達麗將在台中市12期重畫區青海南街與上安路口推出「達麗‧大道」預售案，坐擁新市政中心、水湳智慧城與逢甲商圈等地段優勢，從民眾看屋的積極度及建商紛購地插旗，可以看出大家對於房市相當期待。

梁景清說，台中市的重大建設、人文與風情，被譽宜居城市，達麗建設布局全台各城市，也在美國西雅圖的房地產市場推案打出口碑，不受房地產景氣影響，業績一路平穩成長，因應的策略就是在全台推案分散風險，不會把雞蛋放在同一個籃子，以台中推出的建案為例，最大的效益是建案熱銷，沒有餘屋可售。

達麗建設與上揚國際建築團隊耕耘台中市場，將推出新建案「達麗‧大道」，發揮吸睛又吸金的實力，上揚國際建築團隊稱霸南台灣房地產市場，今年度在高雄、台南地區創下破千億的總接案量佳績。

上揚國際建築團隊台南營業二處總經理杜昀容強調，首重消費者服務的重要性，還推出國內代銷產業首創VIP會員制，一年來已累積上萬名會員，透過會員制與消費者密切互動，即時提供客戶專屬服務。

此外，上揚國際建築團隊更投入偏鄉教育的公益服務，成立清景麟教育基金會，從2017年成立服務山區的偏鄉學童，針對偏鄉師資不足隱憂，引進國際志工與藝文師資到山區服務，鼓勵企業志工的投入，在商業銷售之餘行善做公益，為企業精神打造善的循環。

台中房市榮景可期，已有很多北部建商來台中開發商機，南台灣重量級代銷業上揚國際建築團隊與達麗建設及早卡位推案，備受矚目的「達麗‧大道」緊臨新光與大遠百商圈，新市政中心的政經重鎮，還有占地寬廣的秋紅谷生態公園，同時串聯一高、二高與74號快速道路，台中國際機場、台中高鐵站，生活機能與交通都到位。

大台中受惠於中科及台中軟體園區帶來新興就業人口，加上各項交通建設陸續啟動，今年房市利多題材持續發酵，建商推案火力全開，台中市去年預售推案總銷1200餘億元，建商看好交通建設、人口持續成長及就業機會增加等三大紅利條件帶動，估計今年推案量挑戰2000億元。

250公頃的水湳智慧城是台中市的「鑽石」，市府準備好智慧能源、智慧交通、智慧環境、智慧教育等基礎建設，水湳智慧城也被視為「下一個七期」，梁景清說，「達麗‧大道」緊鄰水湳智慧城，該園區規畫中央公園、綠美圖、國際會展中心、中台灣電影中心等重大建設，定位綠能、產業、經濟、文化兼具的嶄新城市風貌，為周遭的房市行情鍍金。

(中時 )

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