看好台中！達麗建設與上揚國際攜手推出「達麗‧大道」

2018年12月22日 17:30 中時 盧金足

「達麗‧大道」預售案，基地位在台中市青海南街與上安路口的黃金地段。（圖／達麗建設提供）

水湳智慧城園區規畫國際會展中心等重大建設。（圖／台中市府提供）

「達麗‧大道」預售案，緊臨台中市七期占地寬廣的秋紅谷生態公園。（盧金足攝）

台灣大道新光商圈人潮帶來錢潮。（盧金足攝）

台中市受惠捷運綠線將通車，中科及台中軟體園區帶來新興就業人口，房市利多題材持續發酵，建商推案火力全開。（盧金足攝）

九合一大選結束後，政治版圖變化，也帶動房市熱度，年底房市進入傳統購屋旺季，不少剛性需求買家陸續出籠賞屋、下訂。跨足海內外市場的上市公司達麗建設，聯手南台灣第一線代銷品牌上揚國際建築團隊，在今年壓軸推出中台灣最新個案「達麗‧大道」，看好台中第二大都市的人口與穩定就業紅利，積極布局台中市場，打出總價688萬起的小宅門檻，進駐新光商圈與新市政中心，買氣暢旺。

「房市熱起來了！」達麗建設執行副總經理梁景清表示，達麗將在台中市12期重畫區青海南街與上安路口推出「達麗‧大道」預售案，坐擁新市政中心、水湳智慧城與逢甲商圈等地段優勢，從民眾看屋的積極度及建商紛購地插旗，可以看出大家對於房市相當期待。

梁景清說，台中市的重大建設、人文與風情，被譽宜居城市，達麗建設布局全台各城市，也在美國西雅圖的房地產市場推案打出口碑，不受房地產景氣影響，業績一路平穩成長，因應的策略就是在全台推案分散風險，不會把雞蛋放在同一個籃子，以台中推出的建案為例，最大的效益是建案熱銷，沒有餘屋可售。

達麗建設與上揚國際建築團隊耕耘台中市場，將推出新建案「達麗‧大道」，發揮吸睛又吸金的實力，上揚國際建築團隊稱霸南台灣房地產市場，今年度在高雄、台南地區創下破千億的總接案量佳績。

上揚國際建築團隊台南營業二處總經理杜昀容強調，首重消費者服務的重要性，還推出國內代銷產業首創VIP會員制，一年來已累積上萬名會員，透過會員制與消費者密切互動，即時提供客戶專屬服務。

此外，上揚國際建築團隊更投入偏鄉教育的公益服務，成立清景麟教育基金會，從2017年成立服務山區的偏鄉學童，針對偏鄉師資不足隱憂，引進國際志工與藝文師資到山區服務，鼓勵企業志工的投入，在商業銷售之餘行善做公益，為企業精神打造善的循環。

台中房市榮景可期，已有很多北部建商來台中開發商機，南台灣重量級代銷業上揚國際建築團隊與達麗建設及早卡位推案，備受矚目的「達麗‧大道」緊臨新光與大遠百商圈，新市政中心的政經重鎮，還有占地寬廣的秋紅谷生態公園，同時串聯一高、二高與74號快速道路，台中國際機場、台中高鐵站，生活機能與交通都到位。

大台中受惠於中科及台中軟體園區帶來新興就業人口，加上各項交通建設陸續啟動，今年房市利多題材持續發酵，建商推案火力全開，台中市去年預售推案總銷1200餘億元，建商看好交通建設、人口持續成長及就業機會增加等三大紅利條件帶動，估計今年推案量挑戰2000億元。

250公頃的水湳智慧城是台中市的「鑽石」，市府準備好智慧能源、智慧交通、智慧環境、智慧教育等基礎建設，水湳智慧城也被視為「下一個七期」，梁景清說，「達麗‧大道」緊鄰水湳智慧城，該園區規畫中央公園、綠美圖、國際會展中心、中台灣電影中心等重大建設，定位綠能、產業、經濟、文化兼具的嶄新城市風貌，為周遭的房市行情鍍金。

(中時 )