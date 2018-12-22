富邦U18》新北藍1分差奪冠 教練、球員都不滿

新北藍先發投手岳政華。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/新北報導

台北市與新北藍今天（22日）在富邦國際城市U18棒球邀請賽爭取冠軍獎盃，新北藍只攻下1分，最終靠著1比0完封勝，不過賽後不只新北市教練不滿球員表現，連小球員也認為這座冠軍拿得不完美。

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3局上王順和挨觸身球上壘，為新北市揭開攻勢序幕，他靠著陳思仲的安打衝上三壘，接著林辰勳擊出內野滾地球，王順和跑回分數，新北藍以1比0取得領先。

新北藍先發投手岳政華5局只被擊出2支安打沒有失分，高一投手林昱珉雖一上場連續3半局面對首打者壘包都失手，但之後都能化解失分危機，雙投聯手9局僅讓台北市拿下1分，終場就以1比0收下首屆富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍獎盃。

雖收下冠軍，但新北藍總教練周宗志認為選手還有進步空間，「最近2天打線都打不好，雖然贏球，但是安打數都輸對方，這個部分還要再檢討。」

至於兩位投手的表現，周宗志透露，先發投手岳政華表現不錯，中繼投手林昱珉連續3局都讓首位打者都上壘，深為中繼投手，這個部分還要加強。

周宗志表示：「感覺得出來球員都累了，打擊時身體跟不上心裡所想的，不過好球員不能找藉口，比賽仍然要比，球員要學習更快適應。」

富邦國際城市U18棒球邀請賽結束後，僅剩3個多禮拜木棒聯賽就要開打，談及球員略顯疲態的球員，周宗志說道：「球隊有球隊的調整方式，一定會給球員適當的休息，會以技術、體能為主讓他們做加強。」

新北藍由穀保家商組成，穀保上學年在木棒聯賽奪冠，目前球隊打擊不振，談及球隊在木聯前的調整方式，周宗志說：「還有3個多禮拜，藉由這次比賽知道球隊目前的問題，專心調整。球隊現在已經連續4個盃賽拿到冠軍，心態也必須做調整。」

(中時電子報)

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