金門跨年600秒煙火秀 超偶藝人陪你倒數計時

金門跨年晚會將於31日晚上7：30在縣立體育館後方廣場展開，邀請超偶藝人陪你邁向新的一年。（金門縣文化局提供）

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金門跨年晚會將於31日晚上7:30在縣立體育館後方廣場展開，邀請超偶藝人陪你邁向新的一年，並有600秒超強雙煙火秀和多項電器摸彩品外，現場還將抽出3名跨海過年的境外遊客，各獲1錢重的金牌大獎。

由金門縣文化局主辦的2019年「金彩新未來」金門跨年晚會，精心安排3組在地樂團繽紛熱鬧的表演，還有10家在地優質店家設攤展售，讓鄉親和遊客享受聲光娛樂，也能大快朵頤特色美食。

今年也特別邀請國內知名廠商施放煙火，首推600秒雙煙火秀，第1次晚間8點施放2分鐘，第2次凌晨整點施放8分鐘，帶領大家在璀璨華麗的煙火中揮別2018，大步邁向2019新年。

另外，今年也邀請國、台語和民歌創作歌手，包括黃文星、梁文音、戴愛玲、文慧如、 邰肇玫、陳隨意、蘇宥蓉、Karencici以及小朋友最愛的東森YOYO太陽哥哥、月亮姊姊，在主持人梁赫群、小禎的串場下與大家一起歡唱和倒數計時。

現場還有摸獎送好禮活動，獎品有機車、電視、電冰箱外，也將抽出3個幸運兒各獲1錢重的金牌。當天凡持有廈門到金門的船票或入境機票（船票需1周內才有效～日期為12/25-12/31）即可參加2019金門跨年晚會的特別獎抽獎活動。

相關訊息可至：2019金門跨年晚會「金彩新未來」fb臉書粉絲專頁。

(中時 )

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