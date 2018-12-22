單人用餐不寂寞！12／23起「Onion Lady」創意料理千元有找

前菜「鮮蝦玉米藜麥沙拉」口感清爽無負擔。（圖片提供／Mr. Onion）

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湯品「油煎鴨肝南瓜濃湯」鹹中帶甜滋味，令饕客魂牽夢縈。（圖片提供／Mr. Onion）
主餐「牛腰肉配鴨油薯條佐焦化奶油醬」充滿濃厚法式風情。（圖片提供／Mr. Onion）

迎接聖誕與跨年夜，許多餐飲業者節慶當天僅提供指定套餐販售，高貴價格讓人怯步，連鎖餐飲「天蔥牛排Mr. Onion」反向操作，23日起打造999元單人獨享餐，價格千元有找品質不折扣，搶攻小資族市場。

Mr. Onion此次找來曾於法國米其林三星Georges Blanc餐廳及一星Auberge la Fenière任職的任全濰擔任廚藝總監，利用鴨肝、馬頭魚等頂級食材設計菜單，全新「單人獨享餐」包括前菜、湯品、麵飯、主餐、甜點，每個品項提供2選1選擇，消費者可依個人喜好選擇，主餐供應嫩煎鴨胸佐無花果鴨肝醬、牛腰肉配鵝油醬薯條佐焦黃奶油醬、香酥馬頭魚佐蛤蠣番茄醬汁及冬季炭燒海鮮總匯等美饌。12月23日起Onion Lady搶先推出，31日全省Ｍr. Onion門市同步供應。

前菜「鮮蝦玉米藜麥沙拉」為美好餐期拉開序幕，主廚以健康飲食為訴求，選用具有豐沛植物性油脂的酪梨為食材，搭配天然藜麥入饌，滑順酪梨搭配碳烤玉米及藜麥，佐以新鮮油醋醬與碳烤海蝦，喚醒沈睡味蕾;湯品則端出「油煎鴨肝南瓜濃湯」，先將新鮮南瓜搗成泥狀，襯以橄欖油香煎鴨肝品嘗，鴨肝外層微焦風味鹹香，與南瓜濃湯甜味相得益彰。

主餐部分，「牛腰肉配鴨油薯條佐焦化奶油醬」取自法餐精髓，以French Fries炸薯條為底，加入鴨油酥炸至外層金黃，搭配新鮮香料拌炒焦化奶油，最後放上牛里肌肉排妝點。

(中時 )

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